GP de Jerez Nadie tiene la culpa, pero... Dovizioso y Lorenzo, tras el accidente de Jerez. / AFP Dovizioso, Lorenzo y Pedrosa se vieron envueltos en un incidente en Jerez que quedará en la memoria de los aficionados BORJA GONZÁLEZ Jerez Domingo, 6 mayo 2018, 20:24

Algo impensable sucedió en Jerez. En la vuelta 18, los tres pilotos que peleaban del segundo al cuarto puesto se fueron al suelo. Y no tres cualesquiera: Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, en la acción de la carrera de MotoGP que quedará en la memoria de los aficionados. Pero, ¿de quién fue la culpa si es que alguien la tuvo? De partida los tres prefirieron dar versiones con la educación por bandera, aunque poco a poco apuntaron hacia un lado u otro, según su interpretación del incidente. Siempre dentro de la corrección. Por partes.

«Hice todo perfecto en Jerez, empezando desde atrás y recuperando poco a poco, pero madre qué golpe. Tenía el segundo puesto en mis manos y en lugar de eso me voy a casa con cero puntos. Se me ha caído el mundo encima, porque esos veinte puntos eran oro para mí. Lorenzo era lento en la mitad de la curva, pero aceleraba fuerte y no podía prepararme el adelantamiento. Ellos estaban en el límite, intentaron una maniobra extrema, pero de carrera, y no quiero señalar con el dedo. Sólo digo que hay que poner un mínimo de atención. Tienen mucha experiencia y uno entra por dentro y otro desde fuera. Sabiendo que hay un tercero en la zona deben pensar antes... Dani ha entrado muy dentro y él tiene la mayor parte de culpa, porque es el que ve lo que pasa por delante de él, mientras que nosotros no podemos ver lo que tenemos detrás y Jorge no sabía que él venía», señaló Andrea Dovizioso.

«Yo tenía buen ritmo, pero por algún motivo la moto hoy no aceleraba bien, no conseguía acelerar fuerte y me sacaban mucho. Entonces llegaba muy tarde a la frenada, no estaba a rebufo para poder hacer un adelantamiento y me costaba parar la moto. No podía hacer adelantamientos. Creo que yendo solo mi ritmo era mejor que el que llevaban ellos, pero estaba bloqueado, no podía adelantarles. He estado esperando toda la carrera, a ver si al final sus neumáticos aguantaban peor que los míos, esperando un error. Unas vueltas antes 'Dovi' se ha equivocado, lo he pasado y él me ha vuelto a adelantar frenando porque podía frenar mejor que yo. En ese momento de la caída los dos se han colado mucho, he intentado aprovechar el error, me he metido en la trazada buena y en el momento de salir a la curva Jorge volvía a coger la trazada y nos hemos chocado. Yo no le he visto venir, porque estaba al otro lado de la moto, pero desafortunadamente nos hemos caído los tres y yo he acabado con la peor parte, porque ha sido la caída más fuerte. Por otro lado me sabe mal por ellos, porque estaban haciendo muy buena carrera», apuntó Dani Pedrosa.

«Es una pena que todo el mundo se quede con esta acción porque ha sido una carrera preciosa y para mí he hecho un carrerón, sinceramente. Pero valorando la acción para mí ha sido una auténtica mala suerte para los tres, justamente somos los tres pilotos más limpios del campeonato, somos tres pilotos que casi nunca estamos en este tipo de acciones, y justamente hoy nos ha tocado a los tres, terminar la carrera así. Repito, una auténtica mala suerte. No quiero entrar a valorar de quién ha sido la culpa por los nombres de los afectados, los nombres de los que nos hemos caído. Si fueran otros pilotos entraría a valorar, pero ahora no quiero discutir de quién ha sido la culpa y estas cosas», indicó por su parte Jorge Lorenzo.

Unos relatos que, posteriormente, dejaron algunos matices aunque siempre desde la máxima corrección. El de Lorenzo: «Si yo hoy tengo la culpa de esto es que no se entiende nada; las imágenes son claras». Y el de Pedrosa, aunque en su caso revelando su malestar con Dirección de Carrera: «Pienso que Dirección de Carrera se equivoca. He ido a preguntar por qué después de una acción así deciden que es sólo un incidente. Al final está claro que sí es un incidente, sobre todo porque pasa con pilotos que no son de ese perfil, por lo que no se le puede echar la culpa a ninguno. Los dos estaban fuera de la trazada y yo he entrado por el interior. Normalmente, cuando tú te sales de la trazada y vuelves, tienes que mirar. Estando yo en la trazada, tengo la preferencia. Yo estaba al otro lado, no le podía ver a él, pero él sí me podía ver a mí. Eso es lo que he intentado explicar a Dirección de Carrera. No para que sancionaran a Jorge, sino para explicar a los demás que eso es así. Porque diciendo que es sólo un incidente de carrera los demás pilotos entienden que estas cosas pasan, pero las puedes evitar si cambias el concepto. Ellos (Dirección de Carrera) me han dicho que tenía razón, que estaba en la trazada y Jorge no, que tenía preferencia y que no podía verle, pero él a mí sí; y me han dicho que lo reclamara. Pero ellos han tomado la decisión de que fuera incidente de carrera. Yo quería que la decisión la cambiaran o cambiaran el pensamiento de lo que habían decidido, porque no es así como se hacen las cosas. Además, el propio director de carrera, Mike Webb, no ha querido ni recibirme».