GP de Italia Márquez busca cerrar su prueba de fuego Tras las victorias en Jerez y Le Mans -y antes en Austin- Marc Márquez busca completar en Mugello un triplete de victorias que de la mejor prueba posible de su nivel y del de su moto. Esto en territorio Rossi BORJA GONZÁLEZ Mugello (Italia) Enviado especial Viernes, 1 junio 2018, 08:44

El arranque del Gran Premio de Italia, con el clásico jueves de charlas previas con la prensa, dejó un reguero de noticias relacionadas con el futuro de algunos de los pilotos importantes del campeonato. Por encima de todos, Jorge Lorenzo, que al responder a lo dicho por el máximo responsable de Ducati, Claudio Domenicali, constató lo lejos que ambas partes están en este momento -incluso en un punto de no retorno-. «No soy un gran piloto, soy un campeón», dijo tajante el mallorquín al comentario de su jefe -«Jorge es un gran piloto que no ha sabido encontrar la forma de extraer lo mejor de nuestra moto», había asegurado la pasada semana-. Algo que decanta aún más la balanza del lado de la sorprendente primera opción para Lorenzo, que reiteró que va a seguir en MotoGP y sobre una moto competitiva: esto es, una Yamaha, algo que cuenta con el beneplácito de la marca nipona y cuyo resultado final debería conocerse en un par de semanas. Además de Lorenzo, Joan Mir también reconoció que va a estar en 2019 en MotoGP a la vez que Andrea Iannone aseguraba que no va a continuar en Suzuki, un lugar que precisamente ocupará Mir.

Todo un batiburrillo que transcurre en paralelo a un Mundial que llega a Italia con Márquez en modo dominador: tres victorias seguidas, un segundo puesto a 27 milésimas del primero y el cero por el desastre de Argentina. Con los dos últimos triunfos en Jerez y Le Mans como los más importantes, una vez que el piloto de Cervera los señaló como pruebas cruciales para entender el verdadero nivel de la Honda. Estos dos trazados y el de Mugello, donde se espera que los aficionados 'rossistas' martiricen al líder de MotoGP tras la agria polémica con Rossi después de lo vivido en Argentina. Un factor externo que tratarán de usar los rivales, encabezados de nuevo por Andrea Dovizioso, ganador en este mismo escenario en 2017 y con la mira puesta en voltear un campeonato que se le ha puesto muy de cara al actual campeón.