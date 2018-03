GP de Catar Jorge Martín: «Ganar aquí era obligatorio» Jorge Martínz (centro), celebra su victoria. / EFE «Yo creo que Canet, junto con Enea (Bastianini) son los más fuertes este año», subrayó el piloto madrileño BORJA GONZÁLEZ Domingo, 18 marzo 2018, 16:31

Gran inicio de Mundial para el piloto madrileño Jorge Martín. Sí, estoy muy contento, creo que hemos hecho un fin de semana casi perfecto. Ya la pretemporada ha sido ideal, siempre he trabajado pensando en el ritmo de carrera, lo he dicho desde el primer momento. Y hoy se ha visto. Tenía un ritmo increíble, aunque no iba del todo cómodo por la caída de la mañana en el warm up, en la curva donde me he caído creo que Canet me lo recuperaba todo. Pero la siguiente, la 15, la hacía increíble y ahí he aprovechado para sacar esa distancia que me ha servido para ganar la carrera.

¿Temía que Canet le adelantara en la última vuelta?

Sí, sí, la verdad es que sabía que, no que iba jugando conmigo pero sí que iba cortando gas, le veía pasarme y cómo abría las piernas, y sabía que se iba guardando algo. Pero yo tenía también algo guardado, tenía mis cartas. El último sector lo he hecho casi mejor que en el oficial, la penúltima curva la he hecho increíble, y he sacado esos metritos que me han dado la victoria.

Pero justo en la recta, cuando le tenía pegado, ¿ha pensado que le iba a pasar?

Bueno, en la recta oía el ruido de su moto cerca, pero en la última vuelta, no sé si porque era la última vuelta, le he oído aún más cerca… He tenido hasta miedo. Me he ido un poco hacia dentro intentando que perdiese un poco el rebufo y he conseguido ganar.

¿Vamos a ver este duelo más veces este año?

Sí, seguramente. Yo creo que Canet, junto con Enea (Bastianini) son los más fuertes este año. Hemos visto que tenemos los tres un paso más que el resto, llegaremos a pistas donde ellos se adaptarán mejor, aquí he sido yo. En Austin el año pasado Canet nos metía a todos un segundo por vuelta, este año intentaré mantenerme. Pero sí, creo que somos los que mejor hemos trabajado en la pretemporada y se ve en los resultados.

¿Era imposible escaparse al principio?

En cuanto he pasado la primera vuelta no les he oído muy cerca y he pensado que me estaba yendo. Y he visto en mi pizarra ‘+0.3’. He seguido tirando y he visto ‘0.6’, pero en las teles les he visto pegados. Y he pensado ‘o mi equipo me está vacilando o…’. Y me he dado cuenta de que les tenía pegados y que éramos un grupo de tres. Cuando he visto que Enea a desaparecido he decidido guardar gomas, porque era una carrera muy dura, el neumático estaba destrozado sobre todo en el lado derecho.

¿Se quita un peso de encima después de que se le lleve considerando durante todo el invierno como uno de los favoritos?

La verdad es que me sentía muy, muy cómodo con mis sensaciones, y sabía que podía ganar. Un poco me auto convencía diciendo ‘si hago podio en Qatar ya estoy contento’. Pero no lo habría estado, por supuesto. Ganar aquí era obligatorio, empezar bien el año, empezar como acabamos. Sí que te quita presión. Estoy con más confianza de cara al resto de carreras.

¿Qué se siente viéndose al frente de la general?

Bueno, la primera vez que soy líder, es súper ilusionante. Es un sueño. ¿Quién diría que alguna vez iba a ser líder de un Mundial? Pero ahora lo soy. El objetivo, y lo he dicho muchas veces, es ganar carreras, ir a Argentina con la misma mentalidad, agresivo, y dar todo en todos los entrenamientos para intentar ganar la carrera.