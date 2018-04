Moto3 Jorge Martín: «Es una victoria importantísima para mí» EFE El piloto español de Moto3 ha cosechado su tercer triunfo en las últimas cuatro carreras BORJA GONZÁLEZ Austin (EEUU) Domingo, 22 abril 2018, 20:08

Fin de semana perfecto para el piloto de Moto3: pole, victoria y liderato en el Mundial

Sí, sí, la verdad es que empecé muy bien este fin de semana. Lo tenía marcado un poco en el calendario porque el año pasado Canet fue sobradísimo. Así que estuve toda la semana pasada trabajando viendo vídeos, estudiando todos los sectores para ver cómo podía hacer para ser rápido, porque el año pasado me faltó un poco. Empecé muy motivado y con muchas ganas y ayer salió todo bien. Y hoy he conseguido esta victoria importantísima para mí.

Ha decidido montar el neumático duro. ¿Pensando en el final de carrera?

Ha sido un fin de semana complicado donde no hemos entendido muy bien la situación, las gomas, el 'setting'… La moto no iba del todo bien, como normalmente, y tenía muchos problemas delante. Pero he decidido montar el duro porque la temperatura era un poco más fría de lo que esperábamos. Al principio he sufrido mucho porque con la media tienes casi medio segundo más que con la dura, pero a mitad de carrera ya han empezado a bajar el ritmo y me he sentido muy cómodo. Pero la estrategia era esa, intentar tirar en las últimas tres vueltas para sacar una distancia. Lo he hecho un pelín antes porque me he encontrado cómodo, pero esa era la estrategia.

Ayer decía que esperaba una carrera con un grupo como mucho de cuatro pilotos, pero al final se han juntado casi doce hasta el último tercio.

Al ser con el neumático duro yo no podía marcar la diferencia que suelo marcar al principio. He intentado tirar una vuelta pero no me encontraba nada cómodo, así que he dejado que hiciesen ellos. Cuando el grupo se ha reducido a cinco sabía que era el momento de tirar un poco.

Líder de la general. Dice que esto no le preocupa ahora, ¿pero le refuerza?

Sí, pero lo que digo siempre, mi objetivo es ganar carreras, pero es más cómodo estar en la general en primera posición que tercero, obviamente. Estoy contento por la victoria. Creo que en Argentina y en Qatar éramos competitivos, en Qatar gané y en Argentina pasó lo que pasó. Pero estoy delante, que es lo importante. En cada entrenamiento estoy entre los tres primeros, con gomas nuevas, usadas, da igual lo que ponga, siempre estoy delante, y creo que ese es el objetivo y lo que hay que seguir haciendo.

¿Esta victoria vale más? Por eso de que no era el favorito antes de llegar y de que ayer decía con un podio le iba bien.

Esta victoria creo que es mucho más importante que la de Qatar porque allí iba como Canet aquí el año pasado, tenía un plus, tenía más que el resto y si no ganaba era un desastre. Aquí no, estaba delante pero más justo, no tenía esa ventaja. Di Giannantonio ha ido muy rápido en todo el fin de semana, Enea tenía buen ritmo y a Canet le esperaba más fuerte, la verdad. No sé al final qué ha pasado…

Dice que no le corría la moto.

Pues a mí me ha pasado en la recta… (risas) Creo que es importante ganar aquí porque Canet supuestamente era el favorito y Enea estaba muy fuerte.

¿Qué le parece el rendimiento de Bezzecchi?

Ya dije que viniendo de la Mahindra la KTM le iba a gustar, porque tanto esta como la Honda son muy buenas. La gente se queja de la KTM pero no debe ir tan mal si ha ganado la última y en esta ha estado en el podio. Está haciendo un gran trabajo.