GP Américas | Moto3 Estrategia perfecta y victoria para Jorge Martín en Austin El piloto madrileño le quita el liderato a Arón Canet tras una lección de cómo se debe gestionar un Gran Premio PABLO DÍAZ Domingo, 22 abril 2018, 20:04

Jorge Martín demostró que tiene un gran futuro por delante en el mundo del motociclismo tras hacerse con la victoria en el Gran Premio de Las Américas, después de gestionar a la perfección una carrera que le permite, además, colocarse como líder en la clasificación general de Moto3.

Los posibles problemas con los baches y un asfalto mal alisado vaticinaban una carrera complicada que comenzó de forma accidentada en la primera curva debido a una colisión en la que se vieron salpicados hasta cinco pilotos, entre ellos el español Marcos Ramírez. No fue un buen inicio tampoco para Martín, que retrocedía hasta la sexta plaza con un ritmo lento, en gran parte debido a los problemas de la curva.

Hasta el ecuador de la carrera no hubo un claro dominador, con varios cambios en los primeros puestos, donde se encontraban pilotos como Bezzecchi, Di Giannantonio o el joven debutante Dennis Foggia. Entre ellos no figuraba Arón Canet, líder de la clasificación hasta la prueba de Austin, pero que a pesar de partir desde la segunda plaza no realizó su mejor carrera, terminando en la octava plaza.

A siete vueltas para el final, Jorge Martín dejó de lado su estrategia defensiva y comenzó a atacar a sus rivales desde la sexta plaza, consiguiendo, en poco más de una vuelta, el liderato, posición que no soltó a pesar de la presión de un Bastianini, que terminó segundo, y de Marco Bezzecchi, que cerró el podio.

Cara y cruz

Con su victoria en Austin y tras el octavo puesto de Canet, Jorge Martín consigue auparse hasta el liderato de Moto3 con 55 puntos, demostrando que en su cuarta temporada en la competición aspira al título de campeón. La victoria del madrileño se convierte, además, en la número 50 que consiguen los pilotos españoles en la categoría de menor cilindrada en el motociclismo.

A pesar de la victoria de Martín, la suerte no acompañó al resto de pilotos españoles, ya que a la mala carrera de Arón Canet hay que sumar el abandono de Marcos Ramírez. Alonso López terminó decimoséptimo y Jaume Masiá finalizó vigésimo primero, mientras que Albert Arenas fue la única cara de la moneda, consiguiendo entrar en los puntos gracias a su decimoquinto puesto.