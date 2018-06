MotoGP Marc Márquez: «Soy consciente de que Jorge será un compañero duro» Marc Márquez en rueda de prensa / EFE El piloto de Cervera valora la adaptación que deberá realizar Jorge Lorenzo en el equipo Honda BORJA GONZÁLEZ Barcelona Jueves, 14 junio 2018, 20:27

«¡Yo lo he dicho! Antes de la rueda de prensa digo: ¿Qué, te cascas un Griezmann o qué harás?», dijo entre risas el líder de MotoGP, Marc Márquez, después de que su compañero de equipo, Dani Pedrosa, no hablase como se esperaba de su futuro en el campeonato. «Bueno, es difícil estar en la cabeza, en el cuerpo de alguien, pero como se ha visto también me guío por las sensaciones. Es que veo lo mismo que veis vosotros. Tiene la motivación y las ganas de seguir en MotoGP. Su decisión, sea cuando sea, será respetada porque creo que ha sido un gran compañero de equipo mío y un gran rival».

- ¿Esperaba que le renovasen? Hace unas semanas por lo menos

Yo sabía que se estaban barajando diferentes posibilidades, y que una de ellas era Dani. Ha sido un compañero de equipo del que he aprendido mucho. Llegué a MotoGP y quien pilotaba mejor la Honda era Dani. Pues a copiarle. Esto es lo que intenté hacer. Creo que tanto Dani tiene que estar agradecido a Honda como Honda a Dani. Han hecho un binomio de muchos años; no han conseguido un título de MotoGP por muchas razones pero han hecho cosas muy importantes. También en 125, en 250 y luego en MotoGP. Han sido muchos años. Siempre hay un punto, cuando sea, en el que se terminan las cosas, pero lo más importante es que espero hayan terminado bien.

- ¿Se imagina qué puede aportar?

Es lógico. Si yo fuese a otro box en principio te intentas guiar o copiar al que conduce esa moto si la conduce bien. Jorge va a venir de Ducati, se tendrá que adaptar al estilo de Honda, pero para adaptarse al estilo de Honda mirará mi telemetría, la de Cal, la de Dani de ahora. Intentará adaptarse a eso. Soy consciente de que Jorge será un compañero de equipo duro, como el que he tenido hasta ahora. Dani no va nada despacio. Ha ganado muchas carreras. A veces hacía curvas que viendo la telemetría me decía 'no las puedo hacer así', y seguramente con Jorge también va a pasar. Pero esto queda aún lejos.

- Llegó y miraba la información de Pedrosa, le seguía en los entrenamientos. ¿Cómo va llevar que eso le pase a la inversa y cómo prevé la convivencia?

Es normal. Convivencia en un box de MotoGP. Regla número 1: ganar a tu compañero de equipo. (Risas) Es así, en todos los boxes. La rivalidad sana tiene que existir. Rivalidad significa hacer crecer el nivel, buscar siempre un poquito más. Habrá cosas que Jorge mirará de mi telemetría, y a veces será al revés. Confío en mi estilo, son muy diferentes, pero confío el mío. De momento estamos ahí delante, y eso es lo importante.

- ¿Cree que tardará menos en adaptarse a la Honda de lo que lo ha hecho con la Ducati?

Honda espera que sí. A mí me da igual.

- ¿Piensa que el mensaje del fichaje de Honda es que quieren lucha y mambo en ese box?

No, no lo veo así. Creo que es más un fichaje en el que dicen que quieren un piloto rápido, tener un piloto que ha conseguido victorias con Yamaha y con Ducati, que ha conducido otras motos. Y eso puede aportar cosas a la marca. Este es mi punto de vista. No sé exactamente qué será luego, pero lo que está claro, y lo decía a micro abierto: quería un compañero fuerte. Dani lo es, de las posibilidades que se barajaban no ponía veto a nadie, pero quería que fuese uno fuerte.

- Diga algo sobre la reforma en la curva 12, con el mural que han puesto homenaje a Luis Salom, y sobre lo sucedido a Andreas Pérez

Curva 12… Me ha dado rabia, porque no he podido estar esta mañana en el homenaje, en la inauguración del mural, porque estaba en un evento de Honda. En la curva se ha aumentado mucho la seguridad. Seguridad siempre queremos más, pero ahora es suficiente, muy correcta. Tuvo que ocurrir una desgracia para que se cambiase, nunca queremos llegar a este extremo. Y a este gran premio llegamos en una semana difícil para el motociclismo, en la que hemos perdido a un compañero, a un piloto de 14 años, que siempre es duro. Pero por mucha seguridad que queramos conseguir aquí, en el motociclismo, pero en todos los deportes en general, siempre habrá un riesgo, siempre puede pasar algo. A veces pasa en el fútbol y dices, '¿cómo puede pasar en el fútbol?'. Y pasa. Pasa en las motos, y lo importante es estar en esos momentos cerca de la familia y de los amigos. Siempre le recordaremos.