GP de Aragón Marc Márquez: «Este es el nivel que intentaremos mantener de aquí al final»

Marc Márquez logró en el Motorland su victoria número 60 en el Mundial, con sólo 24 años. También su quinto triunfo de 2017, el segundo consecutivo, que unido a los ‘malos’ resultados de Viñales y Dovizioso le permiten coger aire en la pelea por el título de MotoGP.

Pregunta. Otra carrera frenética…

Respuesta. No sé qué ha pasado. Durante todo el fin de semana he ido a momentos. Hoy por la mañana me encontraba bien, pero desde que he salido a la carrera no me encontraba a gusto con la moto. Pero el simple hecho de correr en uno de mis circuitos favoritos, de correr delante de la afición y de estar jugándote el título te saca una motivación extra de tu cuerpo que te hace suplir cosas, intentar sacar un poco más. Y más viendo cómo venía el grupo de atrás, que venía rápido y que podía hacerme perder muchos puntos.

P. ¿Ha ganado Márquez en vez de la Honda?

R. Está claro que hay carreras donde la puesta a punto es perfecta, y carreras dónde cuesta más y tienes que ser hábil y adaptarte a los problemas. Hoy por ejemplo, quizás era yo que no me encontraba a gusto y no la moto, también podía ser el neumático delantero, porque el trasero sí era el bueno. De delante me encontraba perfecto de izquierdas pero de derechas sufría mucho. En las curvas 2 y 3 se me iban mucho, porque estaba a punto de caerme.

P. La curva 12 le ha vuelto a dar problemas…

R. La tengo cruzada, a parte se llega rápido. En carreras así estás intentando gestionar el campeonato, pero cuando estás en una carrera de casa por dentro te hierve, tienes que sacar un poco más y después de la remontada quería pasar rápido a Lorenzo para abrir hueco porque temía a Dani y también un poco a Viñales. Porque no sabía el final de carrera de cada uno. Intentando pasar a Valentino no me esperaba que se cerrara tanto, he dejado los frenos para evitar el contacto y luego he tenido que dejar más frenos para intentar evitar el contacto con Jorge y he dicho, ya giraremos. Menos mal que no he perdido mucho tiempo, pero he tenido que volver a remontar.

P. Un fin de semana redondo, para usted, para el equipo y para el campeonato…

R. Un fin de semana muy bueno. De cómo pintaba ayer a cómo se ha resuelto hoy. Ha sido importante para el equipo, con el doblete, pero sobre todo para mí, para el campeonato, porque Viñales ha hecho cuarto y Dovizioso séptimo, con lo que algo más de puntos para el campeonato. Hubiera firmado este resultado antes de venir.

P. El segundo intento de adelantamiento a Rossi y Lorenzo ha sido más preciso y exitoso. ¿Qué ha pensado?

R. Tal como iba, sabía que los tenía que hacer ajustados porque si no me colaba y me volvían a pasar. El error que he hecho, en el que me he ido fuera de la pista, me ha hecho resetear un poco. He apretado el botón que lleva el casco y he hecho un reset (Risas). Me he calmado un poquito, porque había ido muy justo antes y podía haberme caído perfectamente. Así que los adelantamientos de después, no es que me los haya tomado con más calma, porque he llegado y he pasado, pero sí que han sido más calculados.

P. ¿Cuándo decidió que montaría la goma dura trasera?

R. A las doce en punto lo he decidido. Ha acabado el warm up, me he cambiado y en la reunión he dicho que si había una temperatura determinada salida con duro y duro y así ha sido. Es mejor porque te quitas dudas y no te pones más nervioso de lo normal.

P. ¿Era el sitio perfecto para coger un poco de margen?

R. Lo afrontaba así, el jueves ya lo dije. Es uno de mis circuitos favoritos, pero honestamente pensaba que iría mejor, que me encontraría un poquito más cómodo. Este año funciona así, voy mejor en circuitos que no me lo espero y peor en otros en los que creo que va a ir mejor. Tener poco tiempo para probar, sin que sea una excusa, ha hecho que nos cueste más.

P. Va líder a pesar de los tres ceros…

R. Soy el piloto con más ceros y con más victorias. Hay que intentar gestionarlo de la mejor manera. Hay que ser constante, pero seguir arriesgando, porque al final todos los puntos cuentan y se decidirá por muy poco. Lo que más tranquilidad me da es que desde Montmeló estoy en el podio, salvo en Silverstone porque se rompió el motor, y en diferentes condiciones. Este es el nivel que intentaremos mantener de aquí a final de temporada.