GP de Italia Márquez aspira a la cuarta victoria consecutiva en casa de Rossi El piloto español tiene garantizada su continuidad al frente del Mundial de MotoGP tras la carrera de Mugello BORJA GONZÁLEZ Domingo, 3 junio 2018, 09:32

Marc Márquez aspira este domingo a su cuarta victoria consecutiva en casa de Valentino Rossi, que el sábado consiguió la 'pole' en el circuito de Mugello, por delante de Jorge Lorenzo y Maverick Viñales. En todo caso Márquez tiene garantizado continuar como líder del Mundial de MotoGP tras la carrera del GP de Italia.

«Esto tiene mucho mérito», comentaba un piloto de MotoGP después del entrenamiento oficial del Gran Premio de Italia. «Hacer una 'pole' como esta obliga a jugársela, a estar un poco loco, y que Valentino sea todavía capaz de hacerlo.». Y es que Valentino Rossi, 39 años, consiguió, en el Día de la República -fiesta nacional en el país trasalpino-, hacer explotar a las gradas amarillas del circuito de Mugello con una sensacional 'pole'. El de Yamaha rebajó el récord que databa de 2015 -logrado por Andrea Iannone en 2015 con la Ducati- en 281 milésimas de segundo, en un entrenamiento oficial en el que los seis primeros también bajaron ese registro. Un dato que habla muy a las claras del nivel de competitividad de la clase reina en estos momentos.

«Sinceramente, no me esperaba hacer la 'pole'», confesó Rossi, que no ocupaba ese puesto en una parrilla desde el Gran Premio de Japón de 2016. «Con mi edad y quedándome casi tres años por delante de carrera tengo que disfrutar de estos momentos, porque al final es por lo que sigo aquí». El italiano coincidió con el resto de favoritos acerca de la igualdad que está reinando este fin de semana en Mugello, una igualdad a la que se le suman las dudas de los pilotos con la elección de neumáticos, el factor crucial de cara a este domingo. De hecho, Rossi dio opciones de victoria a los que van a ocupar los siete primeros puestos de la parrilla de salida, en orden y por detrás del autor de la 'pole', Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Marc Márquez y Andrea Dovizioso.

«Hay seis o siete pilotos con opciones. Si los neumáticos aguantan, yo me veo mejor que en otras carreras. Sólo está la incógnita de los neumáticos», analizó Lorenzo, segundo a 35 milésimas de segundo de Rossi. «Las sensaciones antes de la Q2 ya eran buenas. No sólo teníamos la velocidad, también el ritmo, y todo suma. Llevamos dos carreras bastante buenas y con el nuevo supletorio que tengo en el depósito me hace estar más relajado encima de la moto y salvar más energía», apuntó en referencia a la solución que Ducati ha puesto en pista para intentar ayudar a su piloto con los problemas de cansancio que confesó tras la carrera de Le Mans. Todo en un momento importante para el mallorquín, que busca asentarse en los buenos resultados en este final de su corta etapa en la casa italiana. Y qué mejor lugar que Mugello.