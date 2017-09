GP de Aragón Maverick Viñales: «Mañana es una buena oportunidad, pero no hay que cometer errores» Maverick Viñales. / Afp El piloto español consiguió su quinta 'pole' BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Sábado, 23 septiembre 2017, 20:01

Pregunta. Felicidades por la pole.

Respuesta. Gracias. En seco tenemos una buena puesta a punto. Me he sentido bien con la moto especialmente después del parón del verano. Estoy contento porque no era fácil hacer la pole, porque tanto Marc como Dani estaban hoy muy fuertes. No me esperaba que Lorenzo y Valentino estuvieran tan cerca. Estoy muy contento con el equipo, que ha hecho muy buen trabajo, sobre todo en el FP4.

P. ¿Es especial lograr su primera pole en un circuito español?

R. Muy contento, porque con la MotoGP en los circuitos españoles siempre me había ido fatal y hoy estoy muy feliz de conseguir la pole.

P. ¿Siente que mañana ha de ganar sí o sí?

R. Lo voy a probar, como siempre, dando mi máximo hasta el final. Mañana es una buena oportunidad, pero no hay que cometer errores. Hay que ser inteligente y sacar lo mejor que podamos.

P. Un especialista de esta pista como es Márquez le ha señalado a usted como el máximo favorito para la victoria…

R. En el FP4 hemos hecho una buena vuelta al final y me sentía muy a gusto. Me he sentido bien durante todo el fin de semana en seco, aunque no en mojado, que estaba el último.

P. ¿Se podría ver aquí el primer duelo a muchas vueltas entre usted y Márquez?

R. Estaría bien. Si peleas por ser primero es perfecto, ya sea con Marc, Dani o Valentino. Lo importante es estar en la batalla. Motorland es un circuito que me encanta. En 2014, conseguí la pole y la victoria corriendo en Moto2, así que estoy feliz.

P. Márquez sale quinto y Dovizioso séptimo. ¿Ve una oportunidad de intentar escaparse de ellos desde el principio?

R. Hay que intentar que esa sea la estrategia. Hay que intentar aprovechar eso, pero sin cometer errores. Daré todo en las primeras vueltas.

P. ¿El warm up será más importante que otras veces?

R. Será muy importante para la elección de los neumáticos y habrá que darles muchas vueltas.

P. ¿Tiene muchas dudas? Va a subir la temperatura…

R. Hay que acabar de decidirlo, pero es realmente difícil, porque aquí no hemos tenido tiempo para trabajar. En el FP3 hemos hecho una calificación…

P. ¿Mejor copiar a los rivales o hacer algo tipo Silverstone?

R. Allí salí cagado, porque fui el único que apostó por esa opción, pero sabía por los entrenamientos que la goma iba a aguantar. Aquí no está claro que el blando aguante.

P. ¿Le queda alguna duda más?

R. Sí, la electrónica. Aún hay que mejorarla. Hay algunos sitios en los que tengo mucha potencia y hay que mejorarlo. Dependerá mucho del agarre del neumático.

P. ¿Qué opina de la primera fila de Rossi?

R. Bueno, siempre se sabe que Valentino a su cien por cien siempre está ahí y seguro que mañana será difícil de batir. Es muy importante para el equipo que esté ahí.

P. ¿Le ve en la lucha por el podio o por la victoria?

R. Nunca se le ha de descartar, porque lo ha demostrado muchas veces.