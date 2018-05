GP de España Jorge Martín: «El objetivo es ganar» Jorge Martín durante la jornada de clasificación en Jerez / EFE El español consiguió la 'pole' en la clasificación de Jerez. Arón Canet, su principal perseguidor en la general de Moto3, quedó 15º BORJA GONZÁLEZ Jerez Sábado, 5 mayo 2018, 20:06

Segunda 'pole' en 2018 para Jorge Martín, segunda consecutiva en Jerez y la undécima en su carrera deportiva, una posición inmejorable para dar un golpe en Moto3 más viendo a su principal rival, Arón Canet, en problemas.

-'Pole' y mañana saliendo líder en el Gran Premio de España. ¿Qué le dice?

Ahora que lo dices parece una cosa grande, ¿no? Ayer fue un día muy difícil, así que estoy contento por lo de hoy. Estaba completamente perdido, no sabíamos qué nos pasaba. Por la mañana problemas con el cambio, por la tarde no encontrábamos de ninguna forma el grip trasero. Pero parece que al final del día encontramos la línea, hoy lo hemos confirmado. Hemos conseguido hacer muchas pruebas, tenemos todo muy claro para mañana y creo que estoy mucho más preparado que el año pasado.

-Hay pilotos de la parrilla que dicen que a usted y a Di Giannantonio mañana no les van a ver el pelo…

Bueno, sería perfecto. Para mí, con Canet el 15 y con Enea que creo que está fuerte para estar pero que sale un pelín retrasado, creo que hay que intentar pegar un tirón al principio. Aunque en Moto3 es complicado, hay que ver cómo se gestiona la carrera pero sí que sería ideal que nos pudiésemos ir los dos.

-¿Tienen claro cómo gestionar los neumáticos? ¿Puede aguantar el compuesto más blando?

Es muy difícil. En las últimas carreras con el duro he ido siempre mejor pero aquí sí que hay un cambio importante entre el duro y el blando en cuanto al tiempo. Perdemos un poco con el M (el medio, el compuesto más blando de los dos que tienen los pilotos de Moto3), así que mañana tendremos que confirmar en el warm up qué utilizar, pero todavía no lo tenemos claro.

-¿Tiene controlados a sus rivales? Por ejemplo, Canet ha hecho un oficial muy raro…

No sólo el oficial. La pista ha cambiado mucho de los tests al gran premio y es muy difícil tener ritmo. Canet hace una vuelta y luego frena y vuelve a acelerar. He visto el crono y ha tenido muchos sustos, le veo un poco en crisis, y esto al final es algo positivo para nosotros. Intentaremos aprovecharlo, porque a lo mejor en otra carrera me pasa a mí. Sobre todo Di Giannantonio y yo somos los que más ritmo tenemos, así que intentaremos hacer una buena carrera para el equipo.

-¿Tiene que plantearse de alguna manera especial la carrera? Porque sale desde la 'pole', con una buena oportunidad, es líder y es la carrera de casa.

El objetivo es ganar. Como llevo diciendo durante todo el año quiero ganar carreras, salgo con la misma mentalidad con la que salí en Austin, en Catar, con la que salí en Argentina, que es intentar ganar la carrera, pero con los riesgos justos para traer los máximos puntos a casa.

-KTM lleva tres anuncios en este gran premio. ¿Podemos esperar el cuarto mañana?

No lo creo, no creo que sea todavía. Está mi manager trabajando en ello, es algo que obviamente nos interesa, nuestra primera opción.