«Queremos que los aficionados disfruten» El Centro Niemeyer acoge esta tarde la salida protocolaria del Rallye de Avilés. / MARIETA Aldo de Alberto exhibirá de nuevo su espectacular Córdoba WRC en el Rallye de Avilés tras conseguir el mejor tiempo el año pasado SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 6 julio 2018, 02:24

Superados los cuarenta, el piloto de Salinas Aldo de Alberto vive una segunda juventud. En 1989, cuando competía en la Fórmula Fiat compartiendo equipo con Pedro Martínez de la Rosa, un accidente de moto le hizo pasar por el quirófano varias veces, lo que le apartó de la competición automovilística durante veinticinco años. Su pasión por el motor le convirtió en coleccionista de motos clásicas, pero hace cuatro años le volvió a 'picar' el gusanillo de la competición sobre cuatro ruedas.

Recuperado físicamente, refundó Eda Competición, escudería que puso en pie su padre, y tras lograr éxitos regionales y nacionales en montaña poco a poco se va dejando caer por los rallyes, donde puede exhibir la preciosa máquina que posee: el Seat Córdoba WRC. La reglamentación actual de la Federación sólo le permite participar en la categoría Youngtimer, lo que no evitó que la pasada edición del Rallye de Avilés consiguiese el mejor tiempo, la única prueba del calendario que disputó.

Y es que aunque no pueda puntuar para el nacional de históricos, a Aldo le encanta correr en casa. «Soy de Salinas y para mí es muy emocionante correr aquí. Más allá de ganar o no, aunque a todos nos gusta hacerlo, lo más importante es sacar el coche, quemar carbonilla y que la gente disfrute», explica. De Alberto, cuya pasión por el automovilismo le hizo llegar a presentarse a las elecciones de la Federación Asturiana, espera que la Española apueste todavía más por los históricos. «Conozco mucha gente que estaría dispuesta a competir si cambiaran las condiciones. Debería haber más categorías, más diversidad. Es una pena que coches históricos que son una maravilla se queden en casa».

No será su caso, pues el Córdoba WRC se podrá ver por los cuatro tramos del Rallye de Avilés un año más. «Es una prueba difícil pero bonita, y en mi caso emotiva. Me consta de que la organización se ha preocupado de adecentar los tramos (poda de árboles, baches...) y seguro que se verá una buena competición. El año pasado fuimos de menos a más, arriesgando al final, y lo volveremos a intentar hacer lo mejor posible, aunque sin arriesgar demasiado en el tramo de La Lloba, pues hay zonas en las que no nos compensa».

En esta ocasión, el castrillonense no estará acompañado por Tom Longoria en el asiento del copiloto, sino que ocupará su lugar Eva Suárez. Aldo portará el dorsal '9' y será uno de los pilotos representantes de la comarca avilesina en el Rallye de Avilés. Aldo quiere agradecer también a la Escudería Avilesina el «haber pensado en mí para el cartel. Son detalles que hacen mucha ilusión y que te llenan de orgullo. Animan a seguir con esta pasión».