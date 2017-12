FÓRMULA-1 Renault alimenta la esperanza de «coger a Mercedes» en 2018 Fernando Alonso. / EFE El motorista de Fernando Alonso lanza un mensaje ilusionante e insiste en que lo importante es la fiabilidad del monoplaza R. D. GIJÓN. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:18

Habrá que esperar todavía tres meses para que arranque una nueva edición del Mundial de Fórmula-1. Será el 25 de marzo, coincidiendo con el Gran Premio de Australia, en Melbourne. Renault quiere allí que los monoplazas que montan sus propulsores (los propios Renault, Red Bull y McLaren) estén en disposición de luchar por los primeros puestos. El reto se avecina complicado a la vista de las últimas temporadas, en las que Mercedes ha mantenido una distancia abismal con el resto de coches. El objetivo, sostienen desde la casa francesa, es alcanzar a las 'flechas' plateadas durante el curso. En estos términos se manifiesta al menos Cyril Abiteboul, jefe de Renault Sport F1.

El primer objetivo que se plantea a medio plazo es conseguir un coche equilibrado. «Lo primero será la fiabilidad porque hemos visto esta temporada que necesita caminar antes de correr», explica el ingeniero, consciente de que para la nueva temporada solo se permitirán tres motores por coche para todo el año. El dirigente galo pone como primer objetivo no cometer algunos errores del pasado, que les llevaron a intentar mejorar de forma rápida varios elementos, como el MGU-K, que seguían rompiéndose. En 2018 pretenden dejar atrás todo eso

«Hemos sido en ocasiones demasiado agresivos en la forma en que intentamos brindar rendimiento y potencia extra al motor demasiado rápido debido a la expectativa de todos los clientes, incluidos los coches amarillos», señala Abiteboul, como explicación a los cinco abandonos de Verstappen (Red Bull) por causas de fiabilidad del motor francés.

No es extraño que la primera meta que se plantea alcanzar es no tener ninguna avería en Barcelona, cuando comiencen los tests de pretemporada a finales de febrero, algo que no sucedió en 2017. «Debemos intentar acumular tantos kilómetros como nos sea posible durante las pruebas de invierno», señala el jefe de Renault.

«Si tenemos fiabilidad seguro que dispondremos de los ladrillos tecnológicos para llevar al motor a dar pasos y atrapar a Mercedes», avisa con un optimismo que hace albergar esperanzas tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz de contar con las prestaciones para brillar en una temporada que se augura distinta.

El piloto asturiano 'matará el gusanillo' este fin de semana participando en las 24 horas de Dubai de Karting donde compartirá equipo con Pedro Martínez de la Rosa y subcampeón del Mundo de la especialidad, David Vidales.