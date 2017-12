«Lo que está viviendo Cataluña y los españoles me pone triste»

Carlos Sainz es uno de esos deportistas que ha lucido la bandera española en lo más alto, mucho antes de que llegara la llamada edad de oro del deporte español. Por eso, la situación catalana no ha quedado fuera de su mente. «Lo vivo con tristeza», admite el madrileño, muy vinculado a Cataluña, uno de los grandes puntos donde brilla el deporte del motor en España. «Soy un defensor a ultranza de los catalanes. Soy miembro de la Junta del RACC, he colaborado con ellos mucho. Me encanta Barcelona, me encanta Cataluña. Conseguimos, junto al RACC, llevar el rally del campeonato del mundo a Barcelona. He sido un gran fan de todo lo catalán», explica el piloto.

Sainz, como una de las personalidades influyentes en la sociedad española, tiene mucho que decir en este proceso catalán y espera que tras de las elecciones poco a poco vuelva a la normalidad. «Todo lo que está viviendo Cataluña y los españoles no me gusta y me pone triste», reconoce este madridista que sufrió con la derrota en el 'clásico' del pasado sábado.