«Ganar mi primer torneo ATP me ha quitado un peso de encima»

Pablo Carreño (Gijón, 1991) asegura desde Nueva York en una conversación con EL COMERCIO que se ha quitado un peso de encima tras lograr en Winston Salem su primer torneo individual ATP, que le ha permitido dar un salto hasta el puesto 39 de la clasificación mundial y le ha convertido en el mejor jugador asturiano de la historia. Dice que este año ha crecido mucho como jugador y como persona. Valora el haber ganado a jugadores que le doblan en el ránking mundial como Bautista, Cuevas y Kuznetsov. Afirma que aún está lejos de ganar un Máster 1000 o un 'Gran Slam'. Pero está seguro de seguir mejorando en el Open USA, que inicia hoy ante el bielorruso Ivashka (181 ATP), y después en los siete torneos que le quedan por disputar en este 2016.

-¿Cómo lleva su estreno como ganador de un torneo individual ATP?

-Al final la vida sigue igual, pero me he quitado un peso de encima al haber podido ganar por fin un torneo. Era un reto que tenía y ha llegado después dos derrotas en dos finales. Puedo decir que me alivió. Ahora tengo más confianza y estoy más tranquilo.

-¿Qué es lo que más valora de esta victoria?

--Que he crecido mucho como jugador sobre la pista rápida. He ganado a gente que juega muy bien en este tipo de superficie, como Pablo Cuevas, Andrey Kuznetsov y Roberto Bautista. Creo que aguanté de maravilla.

-¿Qué le pasó por la cabeza cuando obtuvo ese punto del triunfo con la pelota al límite del rectángulo?

-Estaba preparado para la caída del segundo servicio, pero, cuando se comprobó, tras ratificar el árbitro la decisión, que la pelota entró y gané el partido, me emocioné. Pasaron muchos recuerdos por mi cabeza, pero sobre todo ese trabajo que hay detrás de esta victoria. Mi entrenador, Samuel, lo celebró a lo grande, lo que me subió también mucho la moral.

-Los especialistas dicen que será el primero de muchos...

-Ojalá que sí. De momento ha llegado el primero. No es nada fácil ganar un título. Son semanas de mucha intensidad y hay que estar en todos los partido al 100%. Además, la concentración es fundamental.

-Ganó en Winston Salem a jugadores que le doblaban en el ránking, como Cuevas, verdugo de Nadal en Miami, Kuznetsov y Bautista.

-Cuevas me había ganado las dos últimas veces y Milman, Kuznetsov y Bautista, también, por lo que ha sido una buena reválida. Derroté a jugadores del 'top 20 'y eso demuestra que estoy a gran nivel.

-Por participar en la Copa Davis sacrificó su ránking y salió del 'top 40' que mantuvo desde marzo. Pero, al final, le salió bien.

-No pude ir al ATP 500 de Hamburgo por estar en la Davis. Pero no me arrepiento porque la experiencia con el equipo español fue sensacional al entrenarme con gente como Roberto Bautista y Feliciano.

-¿Se imaginaba que podría estar en el 'top 30' en el mes de enero cuando empezó la temporada?

-Me había marcado como objetivo ascender el mayor número de puestos posible y lo he conseguido. Lo que importa es seguir sumando y estoy a tope. Espero mejorar mi ránking en los siete torneos que me quedan. Después del Open USA, iré a San Petesburgo para luego estar tres semanas en Asia y otras tres en Europa.

-¿Se ve ganando un 'Grand Slam' o un Máster 1000 algún día?

-Uff... Eso está aún muy lejos, no hay que emocionarse, pero esto ha sido sin duda un primer paso.

-Dicen de usted que cada paso que da es seguro, que se afianza en sus objetivos poco a poco.

-A veces hay gente que me critica, dice que voy muy despacio y algunos pierden la esperanza en mí, mientras que para otros voy muy bien por mi edad. Creo que el ritmo que llevo es el adecuado, pero estoy contento de cómo van las cosas.

-Parece que esas cinco finales, con un título en dobles, le dieron esa confianza y mentalidad ganadora.

-Durante todo el año estuve mejorando en cada torneo. Pero el salto que he dado por ganar una final, unido a la experiencia que acumulé, es todo un grado y me va a dar un plus de ahora en adelante.

-Este año lleva 36 victorias, más que las que 30 que consiguió en años anteriores todas juntas.

-Demuestra de forma muy clara que estoy creciendo, que ya tengo otro nivel y que acerté con Samuel como entrenador.

-¿Qué diferencia hay entre el Carreño de 2015 y el actual?

-Un cambio muy importante de mentalidad. Me noto más fuerte. Me siento más jugador. He madurado como persona. Y tengo más experiencias vividas en todos los sentidos.

-Siempre dijo que valoraba mucho estar entre los cinco primeros tenistas españoles y vuelve estar entre ellos.

-España es uno de los países con mejores tenistas. Estoy ahí, detrás de Nadal, Ferrer, Bautista, Feliciano y Ramos, así como a la par de Granollers, Verdasco y Almagro, a los que ahora supero en el ránking.

-Y ahora en el US Open, con la moral a tope.

-Mañana (por hoy) voy a entrenar y a probar pa la pista con las buenas sensaciones que traen el haber ganado mi primer torneo.

-Después vendrá la Davis. ¿La seleccionadora Conchita Martínez tendrá menos dudas en convocarle?

-Al final yo no le puedo pedir a Conchita que me lleve, porque tiene que decidir ella. Si es verdad que estoy en un gran momento de forma, pero entiendo que, si convoca a Nadal, Ferrer, Bautista y Feliciano, tengo que entender que están por delante de mi.