«No vamos a dejar que se nos escape la final»

Pablo Carreño (Gijón, 1991) luchará esta tarde (18 horas, Eurosport) por el título de dobles del US Open con su compañero el manchego Guillermo García-López. El gijonés es consciente de que Jamie Murray y Bruno Soares, cuatro y cinco del mundo de esta modalidad y vencedores en Australia, son los grandes favoritos, pero van a luchar por esa posibilidad que tienen. Además, el 'raqueta' asturiano, en su mejor año con siete finales que le reportaron sus dos primeras victorias, es optimista por la buena compenetración que tiene con el tenista de La Roda (Albacete) y por la racha de resultados que llevan.

-¿Cómo vive estas últimas horas antes de afrontar su primera final en un Grand Slam?

-De forma emocionante. Es muy bonito ver como queda poco gente en el vestuario, pues ya solo están los finalistas y te das cuenta el valor que tiene estar aquí en estos momentos. No es fácil llegar a una final de un torneo como el US Open.

-¿Qué fue lo primero que le dijo su entrenador nada más acabar la semifinal?

-¡Buff! Vi a Samuel camino de los vestuarios y nos abrazamos, así como con Albert Molina, que es mi mánager. Es el premio a un montón de trabajo que hay detrás de mí y en el que ellos son muy importantes.

-¿Y qué comentaron Guillermo y usted tras el partido?

-¡Ganamos, lo hemos conseguido! (Risas) Luego de forma más tranquila lo analizamos mientras nos duchábamos y nos cambiábamos. Hoy (por ayer) vamos a entrenar para preparar el partido.

-¿Son Pablo Carreño y Guillermo García-López la gran sorpresa del US Open?

-Mucha gente lo dice y yo también me he sorprendido de llegar a esta final, porque mi prioridad es el individual. Pero está claro hemos llegado y, por supuesto, vamos a por la victoria, porque nunca se sabe cuándo se volverá a producir esta oportunidad.

-Con solo 25 años y en un partido por un título tan importante, ¿esperaba que fuera tan pronto?

-Llegar a una final de un Grand Slam no me lo esperaba ni siquiera a largo plazo. Pero estamos aquí y hay que ganarla, porque tenemos una posibilidad que no dejaremos pasar.

-Tuvo varios compañeros con los que alcanzó otras tres finales de dobles este año, pero parece que con Guillermo se compenetra mejor.

-Con Guillermo Durán gané el primer título ATP en Ecuador y me sentí muy a gusto, pese a la altura. Con Marrero jugué cómodo dos finales en Brasil, pero con Guillermo se nota esa gran relación que tengo fuera de la pista y ello hace que las cosas sean más fluidas y vayan más rodadas.

-¿Se imaginaba alcanzar siete finales a principios de año cuando hasta el momento no había llegado a ninguna?

-La verdad es que al empezar el año íbamos a intentar ganar un torneo o meternos en una final. Pero quedan dos meses de temporada y llevo ya siete, por lo que todo ha ido mucho mejor de lo esperado.

-¿Se ha sorprendido a sí mismo como doblista?

-Un poco quizás si, porque clasificarse para disputar un Grand Slam ante gente que solo se dedica a los dobles es de mérito. Me ha sorprendido mi rendimiento. No tengo esa mentalidad, porque lo mío es el individual, pero ha sido una agradable sorpresa tener esta posibilidad ahora.

-Dijo que en el partido contra Feliciano y Marc iban a ir a muerte pese a la amistad que les unía.

-Todos los españoles estamos muy unidos, porque nos vemos cada semana en una prueba del circuito. Además, con Marc me une aún más el haber estado con él en la Davis, donde luchas por un objetivo común.

-Tras el encuentro, ¿les dijeron o hicieron alguna broma?

-Cuando acabó el partido estaban fastidiados, porque es difícil enfrentarse entre compañeros. Les dimos la mano en la pista y nos felicitaron y desearon suerte para la final luego en el vestuario a la vez que de forma recíproca les dijimos que había que ganar a la India en la Copa Davis. Quizá en el próximo torneo haya alguna bromilla.

-¿Resultó más fácil la victoria contra ellos que en cuartos ante Kubot y Peya?

-A nivel de resultado si, pero en cuanto al juego el partido contra Marc y Feli fue mucho más complicado. Peloteamos más desde el fondo y también supimos restar.

-¿La decisión de Conchita Martínez de llevar a Feliciano y Marc López para la Davis contra la India podría cambiar ahora?

-Aunque les hayamos ganado, ellos fueron los vencedores del Roland Garros, han ganado muchas finales y tienen una gran experiencia, por lo que es lógico que Conchita les lleve para este decisivo encuentro por el ascenso al Grupo Mundial. Nosotros estamos ahí, ya tendremos nuestra oportunidad más adelante.

-¿Qué opciones ven en la final contra Murray y Soares en la final?

-Son el cuatro y el cinco del mundo de dobles y se dedican a practicar esta modalidad, además de que llevan bastante tiempo jugando juntos y ganaron a los número uno. Pero tenemos claro que vamos a intentar aprovechar nuestra oportunidad como en partidos anteriores. Llevamos varias victorias y eso da confianza.