Carreño no le pone techo a 2017

Los Jardines del Náutico se transformaron el día de Nochebuena en improvisadas canchas de tenis para que los más pequeños pudieran disfrutar de una jornada de tenis. Y del bueno. Desde primera hora de la mañana y hasta los últimos rayos del sol, cientos de niños participaron en las distintas actividades programadas por la Escuela de Tenis Rosa Domínguez, que tuvieron su plato fuerte a las cinco de la tarde con la presencia del tenista Pablo Carreño

El gijonés, que ocupa puesto número 30 en el ránking mundial, no faltó a la cita. Los niños que estaban jugando dejaron las raquetas a un lado para saludar al tenista. Carreño se sacó una fotografía en familia y firmó varios autógrafos antes de enfrentarse a los más pequeños.

El tenista se encuentra en la ciudad disfrutando de la Navidad junto a su familia. La temporada está próxima a comenzar y Carreño quiere aprovechar sus últimos días de descanso cerca de los suyos: «Pasar las Navidades es casa es bonito. Tengo muy poco tiempo para poder estar con la familia y me gusta estar por Gijón». Del mismo modo, también admitió que le hace «ilusión estar en este tipo de actos y más si es en mi ciudad».

Según Pablo Carreño, Asturias necesita un impulso en el tenis porque las instalaciones no son las idóneas para poder entrenar teniendo en cuenta la climatología que acompaña al Principado. «No hay muchas pistas cubiertas y es complicado. Aún así, hay mucha cantera, hay muchos niños que practican este deporte. Es muy importante», aseguró.

Una temporada espectacular

Se termina 2016 y Carreño cierra así un año inmejorable: «Ha sido el mejor de mi carrera, sin duda una temporada espectacular». Aunque el gijonés ha dado más de una alegría a sus seguidores, reconoció que «también he tenido momentos muy difíciles, pero me quedo con la mayoría de las cosas positivas que me han ocurrido».

El año 2017 traerá una temporada de mucha ilusión y con varios objetivos en la mente para Carreño. No será fácil, aunque el tenista apuntó que «tengo muchas ganas de que empiece».

Por último, el jugador forjado en el Grupo Covadonga explicó las metas que se marca para el próximo año: «Es factible mejorar lo logrado en 2016. Las expectativas tienen que ser altas. Hay margen de mejora para hacer buenos resultados».

Tras la visita de Carreño, también sorteos de viajes, regalos de camisetas y varios entrenadores amenizaron el día de los aficionados a este deporte.