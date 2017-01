Donald Trump: «Nadal es mi jugador favorito»

Donald Trump se confesó anteanoche en un programa de Antena 3, que grabó con detalle una de sus visitas a España, sobre algunas de sus preferencias en lo que se refiere a materia deportiva.

«Mi jugador favorito es Rafa Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar. Siempre es un ganador», afirmó el presidente electo de Estados Unidos en el citado reportaje especial que emitió dicha cadena.

Lo comentado por Donald Trump tuvo su rápida respuesta al otro lado del mundo, donde el jugador balear disputa desde ayer el Open de Australia. El mallorquín, ni corto ni perezoso, aseguró que «no es mi estilo» y reveló además en una entrevista en la que también lamenta que la política española se convierta a veces en «un espectáculo».

«Es verdad que la forma de hablar (de Trump) a mí no me gusta su forma de expresarse... Como no soy de un perfil arrogante, no es mi estilo», añadió Nadal, reconociendo, no obstante, que la política estadounidense «es un tema que me queda lejano y tampoco conozco del todo bien».

Pero Nadal precisó en el citado encuentro que «también le soy sincero: tampoco me encantaba la otra opción», aseguró, en referencia a la candidata demócrata, Hilary Clinton.