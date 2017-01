Estreno en las antípodas

Pablo Carreño hace historia. El jugador gijonés (31 ATP) ganó por fin su primer partido en el cuadro principal del prestigioso Open de Australia.

Y lo hizo ante el canadiense Peter Polansky (132 ATP), al que derrotó por 6-0, 3-6, 3-6, 6-2, 3-0 tras abandonar su rival, en dos horas y 23 minutos. Además, Carreño inauguró el casillero de victorias de los tenistas españoles en este primer Grand Slam del año.

Tras esta victoria se enfrentará en segunda ronda al británico Kyle Edmund (46 ATP), quien derrotó a Santiago Giraldo (91 ATP), por por 6-2, 7-5 y 6-3. Será la primera ocasión en que Carreño se enfrente a Edmun en el circuito ATP World Tour, aunque le ganó en la categoría Future hace cuatro años.

Los australianos Minaur y Purcell será los rivales del gijonés y de García-López en dobles

El jugador asturiano reconoció ayer a EL COMERCIO que no estuvo a su nivel habitual y el choque ante Polansky pudo acarrearle una mala pasada, «porque no jugué nada bien, estuve muy dubitativo y al final gané al no aguantar él físicamente».

Con vistas a su próximo duelo individual mañana ante Edmund, Carreño advierte que «será más duro que el partido de hoy (por ayer), porque además tiene un buen nivel de juego».

Asimismo, el 'raqueta' gijonés está pendiente de su primer partido en dobles, en el que se enfrentará con Guillermo García-López a la pareja australiana Álex de Minaur y Max Purcell, un binomio asequible para ambos por la diferencia de clasificación en el ránking mundial.

Triunfo de Nadal

Rafael Nadal, Roberto Bautista y David Ferrer aseguraron la segunda ronda de este Abierto de Australia, en una jornada en la que cayeron Feliciano López, Verdasco, Sara Sorribes y Lara Arruabarrena.

Nadal, que celebró su primera victoria junto a Carlos Moyá, alzó los brazos al cielo tras firmar un convincente debut al vencer al alemán Florian Mayer, 49 del mundo, por 6-3, 6-4 y 6-4, alejando los malos recuerdos de su derrota el pasado año ante su compatriota Fernando Verdasco en primera ronda.

El noveno favorito, campeón hace ocho años, superó a Mayer en dos horas y cuatro minutos. Y su próximo rival será el chipriota Marcos Baghdatis, que venció al ruso Mijail Youzhny, por 6-3, 3-0 y abandono por problemas respiratorios.