Carreño, a tercera ronda del Open de Australia y sin Djokovic

El español Pablo Carreño espera ya en tercera ronda del Open de Australia a un desconocido Istomin, número 117 del mundo, que ha derrotado a Djokovic.

Tras vencer al británico Kyle Edmund, por 6-2, 6-4 y 6-2 en un convincente partido, Carreño aguarda ahora al uzbeco Denis Istomin.

«Hoy he estado perfecto en los momentos claves, con mucha calma, con mucha cabeza, me he mantenido firme en esos momentos, algo que me faltó en la primera ronda. Hoy he ido por el partido en todo momento", dijo sobre su victoria ante Edmund. "En primera ronda noté la presión de tener que ganar, de ser el favorito y hoy he estado muy centrado, y he salido a la pista con una mentalidad diferente sabiendo que tenía que ganar yo, que no me lo iba a regalar él. Eso ha sido la clave".