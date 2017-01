Carreño avanza a la tercera ronda

El tenista gijonés Pablo Carreño venció en la madrugada de ayer al británico Kyle Edmund por 6-2, 6-4, 6-2 y se clasificó para la tercera ronda del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Ahora, el asturiano se enfrentará esta próxima madrugada a Denis Istomin, 117 del ránking mundial, quien eliminó contra pronóstico al número dos del mundo y vigente campeón del torneo, Novak Djokovic, en cinco sets, por 7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-5 (5) y 6-4.

Carreño alcanzó la tercera ronda de un Grand Slam por tercera vez en su carrera, tras lograrlo previamente en el Abierto de EE.UU, en 2014 y 2016, y despachó un convincente partido.

Lo mejor del asturiano fue su servicio, inabordable, a pesar de que Edmund dispuso de seis oportunidades para romperle. Carreño, por su parte, se lo robó en cinco ocasiones, para mandar en el marcador con comodidad, gracias también a que solo cometió 17 errores no forzados por 38 de su oponente.

«He estado perfecto en los momentos claves, con mucha calma, con mucha cabeza, me he mantenido firme en esos momentos, algo que me faltó en la primera ronda. He ido por el partido en todo momento», comentó el gijonés sobre su victoria ante Edmund.

«En primera ronda noté la presión de tener que ganar, de ser el favorito, pero en este partido he estado muy centrado, y he salido a la pista con una mentalidad diferente sabiendo que tenía que ganar yo, que no me lo iba a regalar él. Eso ha sido la clave», añadió Carreño, quien también alcanzó la siguiente ronda del torneo en dobles con Guillermo García López tras superar a la dupla De Minaur-Purcell por 6-4 y 6-2.

Los españoles Rafa Nadal, David Ferrer y Roberto Bautista también avanzaron a tercera ronda del Open de Australia.