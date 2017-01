«Estoy acercándome a los mejores jugadores del mundo»

Pablo Carreño (Gijón, 1991) está satisfecho de su actuación en su mejor Abierto de Australia, que le ha permitido escalar al puesto 26 del mundo, su mejor ránking. El gijonés está seguro de que aspira a más y, tras alcanzar su tercera ronda en individual y las semifinales en dobles en Melbourne, siente que se acerca a los mejores jugadores del planeta. Ahora, en su regreso al equipo nacional para disputar la Copa Davis, espera aportar mucho tanto en individual como en la competición de duplas. Su vuelta a las canchas en febrero, tras jugar con España, será en Buenos Aires para seguir con Río de Janeiro y Sao Paulo.

Tercera ronda en individual y a las puertas de la final de dobles en el primer Grand Slam del año. Mejor imposible, ¿no?

Siempre es posible hacerlo mejor, pero por supuesto que no está mal el resultado que he conseguido, aunque tengo que aspirar a más, porque creo que soy capaz de ello y, además, estoy trabajando bastante para lograrlo.

Y además Conchita Martínez le cita para la Copa Davis.

La convocatoria para la Davis también me hace muchísima ilusión en estos momentos tan buenos, porque siempre es bonito jugar por España en una competición tan atractiva.

¿Veía posible escalar varios puestos en este comienzo de año?

Estoy muy contento, porque este lunes saldré en el puesto número 26 del ránking individual. Por supuesto que es algo positivo y que me va acercando poco a poco a los mejores jugadores del mundo, que es realmente mi objetivo. En esta gira, el año pasado no gané ningún partido, lo que hacía bastante asequible mejorar mi clasificación después de este torneo.

Parece que el magnifico 2016 se prolonga en este comienzo de 2017.

El año pasado fue muy bueno y sirvió para creer que puedo ser un gran jugador. En este 2017 tengo que conseguir superarme y terminar mejor que el año pasado, por lo que para que sea una magnífica temporada no me sirve con igualar ni mucho menos la anterior.

¿Cuál era el objetivo en principio en Australia?

Era la primera vez que iba como cabeza de serie y el claro objetivo era aprovechar precisamente eso para llegar lo más lejos posible en el cuadro. Gané dos partidos buenos y perdí en otro muy duro, pero es para estar más que contento, aunque soy consciente de que lo puedo hacer bastante mejor.

¿Le dolió la derrota ante el uzbeco Istomin?

Una derrota siempre duele. Además, en un partido tan apretado era una oportunidad para meterme por primera vez en cuarta ronda de un Grand Slam, pero es cierto que lo intente hasta el final y lo di todo para intentar sacar ese encuentro adelante. Así que tengo que irme con la cabeza alta. A veces se gana y otras se pierde.

Tras un igualado primer set contra los Bryan, ¿se vieron usted y Guillerno con opciones de triunfo?

En el primer set íbamos un 'break' arriba, así que podíamos haberlo ganado y ¿por qué no el partido también? Pero contra los Bryan tienes que hacer un partido perfecto sin despistes si quieres ganar y cometimos algunos errores que nos privaron de jugar la final.

¿Ha sido el Abierto de Australia de las sorpresas con la eliminación de Murray y Djokovic?

Bueno, eso demuestra que el tenis está muy igualado y que cualquiera puede ganar. Hay que jugar todos los partidos al máximo y muy concentrado si no quieres que haya sorpresas.

Y ahora, ¿qué cree que puede aportar al equipo español en la Davis?

España lleva un gran equipo para esta eliminatoria contra Croacia. Tanto Nadal como Bautista están jugando a un gran nivel, y Marc López en dobles ya demostró que es muy buen jugador. En cuanto a mi participación creo que puedo aportar muchas cosas en individual y en dobles. Es cierto que no cuento con la experiencia que tienen ellos en este tipo de partidos de Copa Davis, pero si la capitana me ofrece la oportunidad de jugar daré todo lo que tengo para demostrarle que no se equivocó llamándome.

Vuelta en Buenos Aires

Tras estos torneos en Australia, ¿qué calendario tiene para febrero?

En principio iba a empezar el mes de febrero jugando en Quito un ATP 250 en tierra batida para luego hacer Buenos Aires, Río de Janeiro y Sao Paulo, pero con la eliminatoria de Copa Davis modifiqué mis planes y descarté Ecuador para empezar la gira en Argentina.