Ekaterina Bychkova ataca a Carla Suárez y David Ferrer

Polémica en el mundo del tenis. La tenista rusa Ekaterina Bychkova, que llegó a ser la número 66 del ranking mundial y que ya está retirada, ha desvelado algunos de los secretos del mundo de la raqueta en una entrevista en la versión rusa de Eurosport. Uno de los temas que toca en la entrevista es la condición sexual de algunas de las tenistas del circuito, ya que desvela que "en el tenis hay un montón de chicas a las que les gustan las chicas".

La tenista rusa va más allá al señalar que la proporción de lesbianas en el circuito profesional es de "una de cada diez" y da el nombre de Carla Suárez como una de ellas. Pero Ekaterina no tiene reparos en dar más nombres y apellidos como el de "Rennae Stubbs, Lisa Raymond, Eleni Danilidou o Casey Dellacqua" y confiesa que en los vestuarios "estaba furiosa porque estaban todo el tiempo mirando. Me da igual con quién duerman, pero que no me miren y se entrometan en mi espacio privado".

La homosexualidad de algunas tenistas no han sido las únicos palabras polémicas de la tenista rusa, que ha acusado de prácticas poca deportivas de algunos tenistas. "El español David Ferrer fumaba antes casi un paquete de tabaco al día. No entiendo cómo luego podía correr", señala. Bychkova desvela también que "algunas tenistas belgas también fuman y beben. Me quedé sorprendida de que luego jugaban mejor que yo", confiesa antes de añadir que "es necesario a veces relajarse. Ir a la discoteca, fumar... y no hablo sólo de un cigarrillo". Uno de los señalados por la tenista rusa es el suizo Stan Wawrinka: "Acude a todas las fiestas. Incluso asistió a una antes de su victoria en Australia. No veo cómo puede seguir un horario normal al día siguiente. He oído muchas aventuras de Stan en San Petersburgo".

Novak Djokovic también ha sido víctima de las palabras de la tenista rusa, que acusa al serbio de haber cambiado. "Se hizo un soldado universal. Tenía esos eternos ojos de loco, como si fuese un robot. Ahora le miro y pienso: '¿Pero qué le pasa a este hombre?'. Ahora se va con un gurú... no sé, llama la atención", señala.

Por último, Bychkova habla con desprecio de algunos de los torneos que ha disputado como el de la India. "A causa del calor estás todo el día sudorosa, pegajosa y sucia. Y parece que si bebes su agua vas a coger la lepra. Allí ves gente sin brazos, sin una pierna, la mitad se arrastran por la calle... al parecer algunas infecciones se han multiplicado y las personas nacen con defectos. Es difícil describirlo hasta que visitas el lugar". Además, acusa de que se amañara el torneo a favor de la tenista local Sania Mirza: "Fue la primera y única vez que se jugó. Los jueces, por supuesto, indios, veían la bola que se iba por cuatro metros y la cantaban como buena. En las gradas, la gente hasta se reía. No hay ni que decir que ganó Sania Mirza".