«Mi objetivo ahora es seguir jugando bien»

En la agenda de Pablo Carreño apenas quedan horas libres para nada que no esté relacionado con el tenis. El gijonés aterrizó en Barcelona la noche del lunes procedente de Croacia y hoy mismo retomará sus entrenamientos sobre tierra batida para preparar las próximas citas del calendario. Entre medias, eso sí, Carreño ha podido disfrutar de unas horas de desconexión tras su exitosa actuación con el equipo español en la Copa Davis. «Me hacía falta un pequeño descanso», reconoce en conversación telefónica con EL COMERCIO.

Carreño afronta en la próximas semanas una fase del calendario que le trae buenos recuerdos. El año pasado, a estas alturas, el gijonés se hizo con su primer título desde que en 2009 debutara en el circuito ATP. Fue en el Open de Quito, formando pareja en dobles con el argentino Guillermo Durán. Aquella victoria por 7-5 y 6-4 sobre los brasileños Thomaz Belluci y Marcelo Demoliner pareció liberar de tensión al tenista asturiano. Su mejor tenis afloró a partir de entonces. Carreño firmó un mes de febrero de ensueño al alcanzar las finales del ATP 500 de Río de Janeiro en dobles junto al canario David Marrero. Ambos repitieron un par de semanas después en el torneo de Sao Paulo, donde Carreño llegó también a la final individual.

«Este año será diferente. Iré como cabeza de serie a los torneos de Argentina y Brasil, y lo haré con más ambición. Sería muy importante para mí lograr buenos resultados», avanza el gijonés al hacer un análisis a vuela pluma del próximo periodo de competición. En ese sentido, sus sensaciones son muy positivas. A pesar de no haber alcanzado aún su pico de forma, Carreño reconoce estar atravesando un buen momento en el aspecto físico: «Estoy perfecto, no tengo problema. Me encuentro muy bien incluso en los partidos a cinco sets».

Tras su exitoso debut en la Copa Davis, Carreño no se marca ahora propósitos a largo plazo. «Mi objetivo es seguir jugando bien. Este año he conseguido buenos resultados sin tener mi nivel de juego óptimo, así que si lo alcanzo estoy seguro de que ganaré partidos y continuaré ascendiendo puestos en el ranking», afirma. De cara a los torneos sudamericanos, el asturiano reconoce que «sería importante hacer un buen papel en el ATP 500 de Río», aunque sin desmerecer las citas de Buenos Aires y Sao Paulo porque «esos torneos también puntúan».

El paso de los días ha permitido a Carreño analizar con más calma su estreno con el equipo español en la Copa Davis. El gijonés vivió en menos de cuarenta y ocho horas las dos caras del deporte. «Era la primera vez que jugaba y fueron muchas emociones en poco tiempo», confiesa.

La derrota del viernes en cinco sets ante el croata Franko Skugor, que ocupa el puesto 223 del ránking mundial, fue un mazazo anímico para el tenista forjado en el Grupo Covadonga: «Acabé muy fastidiado, muy dolido por perder». Carreño recibió el apoyo de la capitana Conchita Martínez, quien continuó confiando en él en un momento crítico, y pudo resarcirse en el partido definitivo frente a Mektic. «Lo del domingo fue muy bonito, una sensación totalmente diferente», reconoce.

Tras su gira por Sudamérica, Pablo Carreño se desplazará directamente a Estados Unidos para continuar con su calendario de competición. Luego, del 7 al 9 de abril, España se enfrentará en la Copa Davis a la Serbia de Djokovic, una cita en la que el gijonés espera mantenerse en los planes de Conchita Martínez. De momento, las visitas a Gijón tendrán que esperar: «Después de la Davis empieza la temporada de tierra batida en Europa, así que no sé cuándo podré escaparme unos días hasta casa».