Toni Nadal aclara que seguirá hasta final de temporada

Toni Nadal quiso salir a explicar los motivos por los que ha decidido que a partir de la temporada 2018 no acompañará a su sobrino Rafa, como venía haciendo a lo largo de toda su carrera desde los tres años. El preparador balear negó que hubiese realizado unas declaraciones el pasado sábado al 'Il Tennis Italian'. En ellas el tío, con el que Nadal ha conquistado 14 títulos de Grand Slam, afirmaba que se iba a concentrar «exclusivamente» en la Academia del jugador porque deseaba «cuidar de la formación de jóvenes talentos, el momento más delicado en el crecimiento de un atleta».

Toni negó, en declaraciones a la cadena de televisión IB3 este mismo martes, que hubiese atendido a dicho medio, sino que fueron palabras que hizo en un corrillo informal con entrenadores -«cada año decido menos», reconocía, algo que el periodista de 'Il Tennis Italian' escuchó-. «No ha sido una decisión consensuada con Rafael. Este ha sido mi fallo. Yo creía que él lo sabía porque yo ya se lo había dicho a su padre y a Carlos Moyà», explicó Nadal en el informativo nocturno de IB3.

se mantiene el guión "Si hubiera decidido ir a Rotterdam, estaría allí" Toni Nadal, en Radio Nacional de España, señaló que incluso si su sobrino le necesita el próximo año de forma puntual estará junto a él en la dirección técnica, "encantado de la vida". "Esta temporada voy a seguir, evidentemente, hasta el punto de que si Rafael hubiera decidido ir a Rotterdam, yo estaría en Rotterdam" sentencia.

«En Australia me despedí de los organizadores. Les dije que era mi último año, que me había hecho mayor. No se lo dije a Rafa en ese momento porque acabábamos de perder la final», aclaró antes de adelantar que después habló con Rafa. «Está sorprendido. Pero yo sé que se queda en buenas manos. Está con Carlos Moyà, es mallorquín y siempre que lo necesite lo tendrá cerca», dijo, asumiendo que no será fácil la ruptura de un tándem profesional consolidado desde 2001.

Toni recordó que seguirá hasta final de temporada y no estará presente en todos los torneos (práctica habitual en los últimos años) pero sí en los más importantes. Cuando no vaya Toni, acudirán Francis Roig (como hasta ahora) o Carlos Moyà, incluido desde el pasado mes de diciembre en el staff técnico. «Ojalá pueda volver a sentir este año la alegría de ver a Rafael ganar un Grand Slam. Si no puede ser, y se lo veo ganar el año que viene desde el sofá de mi casa, también sentiré una gran alegría», deseó. Toni no ocultó que «en ocasiones, estaba con Rafael en algún torneo y echaba de menos a mis hijos. Supongo que el año que viene estaré con mis hijos y echaré de menos a Rafael. El tema de Carlos ha sido un total acierto y yo en mi caso, tengo una buena ilusión en trabajar aquí en la academia».

Rafa, sin fecha de caducidad

Toni considera que el actual número seis del mundo debería seguir jugando «lo máximo posible», sin atreverse a poner una fecha de caducidad a su pupilo. «Creo que uno siempre tiene que hacer lo que le gusta y para mí no es vinculante la victoria a hacer bien las cosas. Lo principal es pasármelo bien y sentirme realizado», dijo Toni Nadal en una entrevista telefónica con la AFP al ser preguntado si Rafa debería dejar su carrera en lo más alto tras un gran éxito.

«Si ganara Roland Garros y se retirara, sería una desilusión grande. Si todo va bien, si no tiene problemas, tiene que seguir lo máximo posible», explicó el entrenador balear, quien, sin embargo, rechaza augurar cuántos años de competición le quedan a su pupilo. «No tengo ni idea. A mí es una pregunta que me han hecho muchas veces, creo que le quedan todavía unos cuantos años. Quiero pensarlo. ¿Cuatro, cinco, tres...? No lo sé», afirmó.

Tras el excelente comienzo de temporada de Rafa Nadal, pese a perder en la final del Abierto de Australia contra Roger Federer, Toni Nadal considera que su sobrino está en condiciones de hacer una buena campaña con posibilidades incluso de conseguir su décimo Roland Garros. «Ya lo veía con capacidad el año pasado, pero no es fácil. Evidentemente, ganar no es fácil, a cualquiera, a Djokovic, a Murray, a Berdych, pero creo que Rafael está capacitado para hacerlo», dijo.

«Creo que el año pasado, si no hubiéramos tenido el problema de la muñeca (que le obligó a abandonar Roland Garros), venía con una muy buena preparación también. Era un candidato claro a la victoria», explicó Toni Nadal.