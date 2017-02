Pablo Carreño y Albert Ramos se medirán en cuartos en el Argentina Open

Pablo Carreño se ha impuesto al italiano Alessandro Giannessi por 6-1, 4-6, 6-4 en el Torneo de Buenos Aires - Argentina Open. Esta victoria da al tenista gijonés el pase a cuartos de final, donde se medirá con el español Albert Ramos, quien venció este miércoles en octavos al local Leonardo Mayer por 6-7 (4), 7-6 (3) y abandono, ya que se retiró por lesión.

Carreño, cuarto favorito y 25 del ranking mundial, debió trajinar durante casi dos horas para eliminar a un rival ubicado casi un centenar de puestos por debajo, ya que Giannessi (127) le ofreció dura resistencia hasta el tramo final del tercer set. "Ha sido un partido bonito para los espectadores, pero no tanto para mí, que lo he sufrido. Siento que estoy jugando bien, pero hace mucho que no lo hacía en polvo de ladrillo y me ha costado defender", ha comentado el gijonés.

Su próximo rival será Albert Ramos, lo que asegura un jugador español en las semifinales. Respecto a este encuentro, Carreño ha destacado que en ese duelo "puede pasar cualquier cosa y ganar cualquiera de los dos, ambos estamos en gran forma y con un ranking parecido".

Ramos, por su parte, ha lamentado la retirada de Mayer, 148 de la clasificación de la ATP, por dolores en la rodilla izquierda en el comienzo del tercer parcial, que perdía por 0-1. "Es una pena que se haya tenido que retirar. Le deseo lo mejor, espero que no sea nada grave y que pueda volver a jugar con normalidad", dijo a TyC Sports. Y añadió: "Estuve muy concentrado después del esfuerzo de ayer. Haber aguantado hoy es muy importante para mí. Estoy muy contento de estar en cuartos".

Por su parte, el austríaco Gerald Melzer superó este miércoles al italiano Paolo Lorenzi por doble 6-3 en un cruce adeudado de los dieciseisavos de final. Otra sorpresa de la jornada fue la derrota del dominicano Víctor Estrella, que viene de conquistar el Abierto de Quito, ante el brasileño Thiago Monteiro, por 6-2 y 6-1. Además, el portugués João Sousa venció al local Federico Delbonis por 7-5 y 6-3.