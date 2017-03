Federer vs. Federer

El suizo Roger Federer logró hoy el pase a semifinales de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, sin pisar la pista debido a la retirada del australiano Nick Kyrgios por enfermedad. El propio Kyrgios hizo alusión a lo ocurrido a través de las redes sociales, donde apuntó que su malestar se debía posiblemente a una intoxicación alimentaria.

"No he podido descansar nada esta noche y para luchar contra un gran campeón como Roger necesito estar perfectamente para poder tener opciones", manifestó el australiano. "No tomo esta decisión a la ligera. Estos son los partidos para los que entrenamos, pero no estoy en condiciones de saltar a la pista. Lo lamento por los fans pero la salud es lo primero y espero que lo entiendan", añadió.

Federer, por su parte, saltó a la pista central del campeonato y dirigió unas palabras a los espectadores que se habían dado cita para seguir el partido. "Estaba deseando jugar este partido, pero así es el tenis. Es una lástima, pero estoy muy feliz de cómo me están yendo las cosas en Indian Wells y espero jugar un buen partido mañana", manifestó.

El suizo, número 9 del mundo, se dedicó a pelotear con su padre en la pista. Por mucho que el hijo ya tenga 35 años y haya ganado 18 Grand Slams. Robert Federer demostró que puede seguir dando lecciones a su vástago Roger incluso en una pista de tenis.