Stan Wawrinka, sobre Roger Federer: «Se está riendo, es un imbécil»

Deporte de caballeros que lo son dentro y fuera de la cancha, aunque, en ocasiones, las formas pueden dar mucho que hablar. Es lo que ha ocurrido con el discurso de Stan Wawrinka tras perder la final del Masters 1000 de Indian Wells ante su amigo Roger Federer.

Visiblemente emocionado, Wawrinka quiso poner en resaltar el buen juego de su compatriota y lo hizo de forma peculiar: «Estoy muy cansado después de diez días... pero me gustaría felicitar a Roger. Oh, se está riendo, es un imbécil», dijo.

Federer, desde el banquillo, estalló en carcajadas ante un comentario al que siguió toda una gran alabanza:«Aunque perdí contra ti un partido duro en Australia, cuando jugaste en la final yo era tu mayor fan». Y añadió: «Todo aquél que conoce el tenis, ama verte jugar. Es bueno siempre verte a este nivel, esperemos que por mucho años más».

Cuando le tocó el turno, Roger Federer replicó en tono irónico: “Muy a menudo me dicen cosas parecidas cuando no hay cámaras. Pero es la primera vez que me llaman estúpido en una cancha”.