Nadal cae ante un Federer de otra época

La superioridad que Rafa Nadal poseía sobre Roger Federer parece haber desaparecido y ahora es el suizo quien vence en cada enfrentamiento sin apenas oposición. La final del Masters 1.000 de Miami dictó otro capítulo en una rivalidad legendaria que ve cómo Federer recorta la brecha en el balance de victorias-derrotas ante Nadal (23-14). En Cayo Vizcaíno, el suizo venció ayer con menos problemas de los previstos a Nadal (6-3 y 6-4), gracias a un juego vistoso y sorprendente, que no se vio afectado por el cansancio que el maratón ante Kyrgios pudo provocar.

El primer set fue un volcán a punto de explotar, en el que los puntos de rotura se sucedían tanto en un lado como en el otro. Nadal dispuso de cuatro y Federer de nueve, y fue el suizo quien pudo aprovechar uno en el octavo juego de la contienda. No estuvo fino al servicio el balear, y eso restó muchas oportunidades de sacar los juegos con facilidad. Tanto es así que la estadística mostró que Nadal tardaba más de un minuto de media que Federer en ganar sus saques. Además, la estrategia del español, diferente a la que siempre muestra ante el suizo, se basó en atacar la derecha de Federer. Un suicidio en cualquier otra situación y algo inviable hace años, pero motivado por el nivel del revés de Federer, que en 2017 ha sorprendido a cada rival con un golpe que solía ser su mayor punto débil.

La hoja de ruta no dio beneficios a Nadal, que no dispuso de ninguna oportunidad de rotura en el segundo set, cuando Federer se dedicó a acechar su momento. No pudo ser en el séptimo juego, cuando desperdició dos puntos de 'break', pero sí en el noveno. Nadal se echó atrás y cedió la iniciativa al suizo, quien se metió de lleno en la pista para arrancar el 'break' al balear y con ello el partido, que Federer remató en un juego lleno de golpes ganadores espectaculares.

Federer se hizo por lo tanto con su tercer título en Miami, y que se suma este año al Abierto de Australia y a Indian Wells. El suizo encadena cuatro victorias consecutivas ante su mayor rival, algo que no había ocurrido nunca. Para el balear es la tercera derrota este año ante Federer, y la tercera final que se le escapa esta temporada, lo que no empaña el hecho de que este Nadal es capaz de competir con los mejores, y sólo le separa de la gloria un fenómeno venido de Basilea.