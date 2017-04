Djokovic: «Carreño es un jugador muy bueno en dobles»

Pablo Carreño ha ofrecido un inicio de 2017 convincente, rebosante de movilidad, agresividad y buenas decisiones. Y no levanta el pie. Más cuando, en su horizonte más cercano, este próximo fin de semana, se dibuja su participación el cruce de cuartos de final de la Copa Davis que enfrenta a Serbia y España.

El tenista forjado en el Grupo Covadonga solo habla con la raqueta. En los últimos meses se ha convertido en un ejemplo de capacidad de adaptación y talento para detectar sobre la marcha qué ajustes tácticos acometer. Y todo ello no ha pasada inadvertido. Incluso para una figura de la talla del serbio Novak Djokovic. «Los dos mejores jugadores de España no están aquí (Rafael Nadal y Roberto Bautista), pero no podemos subestimar el hecho de que Carreño y Carlos Ramos están en las posiciones 19 y 24 del mundo, respectivamente, así que es un rival muy fuerte», hizo ayer hincapié en Belgrado el actual número dos de la clasificación de la ATP.

El conjunto español de Copa Davis completó ayer su segundo entrenamiento sobre la pista de la Sala Pionir de Belgrado, donde los jugadores que capitanea Conchita Martínez pelearán a partir del viernes con Serbia. Ya lo habían hecho un día antes, cuando Carreño compartió pista con Albert Ramos, mientras que Marc López y Jaume Munar practicaron junto al murciano Andrés Fernández Cánovas, que viajó a Belgrado en calidad de sparring.

El talento serbio, recuperado

«Mark López es muy bueno en dobles. Carreño, también», afirmó el mejor tenista serbio, que no escatimó en elogios hacia el conjunto español. «Aunque Rafa no está, creo que será un gran partido. España es una de las naciones más exitosas en la Copa Davis», insistió el serbio, que aseguró estar recuperado de una reciente lesión en el codo: «No he tenido dolores».

El equipo español, ganador del torneo en cinco ocasiones -2000, 2004, 2008, 2009 y 2011-, buscará a partir del viernes una plaza en la semifinales ante un poderoso conjunto serbio formado por Novak Djokovic, número 2 de la ATP, Viktor Troicki, Dusan Lajovic y Nenad Zimonjic, que ejerce de capitán.

«Nosotros estamos aquí con muchísima ilusión, mucha confianza, los jugadores están haciendo grandes resultados. Hay que venir con mucha esperanza y tenemos ganas de dar la campanada», afirmó Conchita Martínez, que se mostró confiada en que sus jugadores se «dejarán la piel, con ganas de llevarse la eliminatoria».

La Sala Pionir, con capacidad para cerca de 6.000 espectadores, es la sede habitual de los partidos del Partizan de Belgrado de baloncesto, una de las canchas míticas del deporte de la canasta en Europa, conocida por el fervor de los aficionados, tanto de Partizan como de Estrella Roja de Belgrado, desde que fuera construida a principios de los años 70.