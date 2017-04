Carreño: «La experiencia de Croacia me servirá bastante para este fin de semana»

El tenista gijonés Pablo Carreño declaró este jueves que su experiencia ante Croacia en la primera ronda le "servirá bastante este fin de semana" en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis contra Serbia en Belgrado. Frente a los croatas, Carreño cedió en su primer partido contra Franko Skugor. El último día logró el último punto al doblegar a Nikola Mektic.

"Seguramente la experiencia de Croacia me servirá bastante para este fin de semana. Allí fue difícil, un partido muy duro el primero (Skugor), y después de perder me llevé un duro varapalo, pero he conseguido aprender y espero que en este partido pueda estar mucho más tranquilo", dijo Carreño en declaraciones que difunde la federación española.

El asturiano agregó que ha tenido "un principio de temporada buenísimo, quizás mejor de lo esperado". "Estoy trabajando muy duro, me estoy centrando en las cosas que tengo que mejorar, estamos haciendo las cosas muy bien y de ahí los resultados que estamos teniendo", comentó.

Al referirse a su primer partido, contra Viktor Troicki, Pablo Carreño señaló: "Es la primera vez que juego contra Troicki, pero ya le he visto varias veces jugar. Tengo compañeros que han jugado contra él. Obviamente será muy complicado, fuera de casa y siendo un jugador que juega bien en Copa Davis. Ha hecho grandes partidos, no será nada fácil. Intentaré dar como siempre el máximo y dar el punto a España".

Y añadió que "jugar tres partidos al mejor de cinco sets en tres días no es nada fácil". "Veremos cómo se va desarrollando la eliminatoria el viernes y, si hay que jugar los tres partidos, estaré lo más preparado posible. Intentaré jugar a tope, sea uno, dos o los tres partidos", comentó.