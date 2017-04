Serbia zanja la eliminatoria con un nuevo triunfo en dobles

Serbia se clasificó ayer para las semifinales de la Copa Davis tras la victoria en el dobles de Viktor Troicki y Nenad Zimonjic contra la pareja formada por el asturiano Pablo Carreño y Marc López. Con este triunfo, el cuadro local zanja la eliminatoria con un 3-0 que los coloca en semifinales del torneo.

El duelo de dobles resultó emocionante por momentos. Partían con ventaja los jugadores serbios ya que habían jugado juntos con anterioridad. No es el caso de los españoles, que afrontaba en Belgrado su primer duelo juntos. Es verdad que a ambos les han ido bien las cosas con diferentes parejas y ayer ofrecieron por momentos un juego muy sólido, sin embargo, su buen hacer no fue suficiente para derrotar a la pareja formada por Troicki y el capitán del cuadro serbio, Zimonjic. Ambos se impusieron por 4-6, 7-6 (7/4), 6-0, 4-6 y 6-2. Antes del duelo de dobles, los serbios acumulaban la ventaja que le había otorgado los triunfos de Novak Djokovic y Troicki, respectivamente, en los individuales.

La dupla serbia dominó en la pista dura a la pareja española, que tuvo opciones de conquistar el segundo parcial, lo que podría haber cambiado el signo del partido. El set, no obstante, cayó del lado local. Carreño y Marc López no se rehicieron de ese revés y cedieron en el tercer set con un contundente 'rosco', que evidenció la superioridad del doble serbio. Reaccionaron los españoles y alimentaron la esperanza con un apretado triunfo en el cuarto parcial, sin embargo, no fueron capaces de rematar la faena y acabaron derrotados por 6-2 en el set decisivo.

A pesar de la derrota, ha sido una experiencia muy positiva para el tenista del Grupo Pablo Carreño, después de haber encarado su primera eliminatoria como número uno del equipo español.