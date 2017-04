El peculiar método de Novak Djokovic para concentrarse en el vestuario

Con un radiocasette gigante, el volumen al máximo y bailando el 'Alive And Kicking' del grupo 'Simple Minds' por todo el vestuario. Así se prepara Novak Djokovic antes de un partido para desconcierto de los miembros de seguridad que protegen la intimidad de la sala.

Al menos eso es lo que sucede en la realidad paralela del serbio en el anuncio que la marca de raquetas que utiliza ha hecho público en las últimas horas. Un 'spot' que muestra, una vez más, la cara más divertida de este genial deportista.

The Players Room with @DjokerNole. A place for focus and reflection. #PLAYERSONLYpic.twitter.com/i2MPWvrRQH