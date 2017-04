Carreño no frena ante Andreas Seppi

«Era el debut en un torneo que siempre me ha costado más de lo normal. No estoy acostumbrado a jugar en casa y más en mi club». No ha sido, tradicionalmente, el Trofeo Conde de Godó un escenario óptimo para el tenista Pablo Carreño. El gijonés ha tenido que esperar a su séptima participación en el torneo del Real Club Tenis Barcelona para colarse, por méritos propios, en la tercera ronda, en los octavos de final.

Este Pablo Carreño es otro. Rebosante de movilidad, agresividad y buenas decisiones, no levanta el pie. No lo hizo tampoco ayer en su debut en el cuadro individual ante Andreas Seppi. Su condición de séptimo cabeza de serie le emparejó con el italiano y el tenista forjado en el Grupo Covadonga solo habló con la raqueta. Doblegó a su rival por 6-4 y 6-2 en apenas una hora y cuatro minutos. No hubo ocasión para el diálogo.

El gijonés comenzó robusto. Rompió el primer servicio de su rival y se hizo fuerte. No necesitó más en el primer set. Tampoco su rival ayer se lo exigió. Y, en el segundo, seguro con su servicio, repitió la fórmula. «No me da miedo llegar al 'top ten'», declaró el gijonés, actualmente decimonoveno en la clasificación mundial.

En el horizonte cercano aparece el sorprendente Yuichi Sugita. Mañana se medirá al japonés, que ha dejado atrás a Tommy Robledo y a Richard Gasquet.