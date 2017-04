Pablo Carreño, eliminado por sorpresa en el Conde de Godó

Pablo Carreño quedó eliminado ayer en los octavos de final del Trofeo Conde de Godó tras caer por un tanteo de 6-3 y 6-3, en 1 hora y 17 minutos, ante el jugador japonés Yuichi Sugita. El tenista nipón, que entró en el cuadro del Godó tras el abandono de su compatriota Kei Nishikori, segundo favorito y campéon en las ediciones de 2014 y 2015, es el 91 en el ránking y nadie esperaba que superara con relativa facilidad a Carreño, que venía de alcanzar los octavos en Montecarlo y ofreciendo una gran solidez sobre tierra batida.

El tenista del Grupo no tuvo muchas opciones durante el enfrentamiento. Su rival apenas dio concesiones. Buena prueba de ello es que Yuichi Sugita no cedió su saque en todo el partido. El pupilo de Samuel López, que empezó esta semana el 10 de la Race 2017 no descansará la semana que viene y antes de la disputa del Mutua Madrid Open, segundo Masters 1.000 del calendario en polvo de ladrillo, estará en el Open 250 de Estoril.

Rafa Nadal, por su parte, superó con solvencia al sudafricano Kevin Anderson por 6-3 y 6-4 y garantizó su presencia en los cuartos de final del trofeo barcelonés donde se enfrentará al coreano Hyeon Chung. Una ronda en la que también estará el número 1 de la ATP, Andy Murray que se medirá al español Albert Ramos por un puesto en las semifinales.