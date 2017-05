Comienza el Trofeo Social de Primavera

El Trofeo Social de Tenis comenzará el próximo miércoles con la celebración de los primeros partidos. El torneo vuelve conseguir un éxito de participación, ya que contará con cerca de un centenar de jugadores. Se disputará en las categorías benjamín (sub 10), alevín (sub 12), infantil (sub 14), absoluta y veteranos en +35, +45 y +55 años. También habrá un dobles absoluto.