Paire corta el paso en seco a Carreño

Casi todavía con las zapatillas deportivas manchadas por la arcilla del Torneo de Estoril, donde el domingo celebró el título, el tercero ATP y el primero en tierra batida para el número 18 del mundo, ayer todo pasó demasiado rápido para Pablo Carreño en su debut en el Mutua Madrid Open.

Con algún problema en el isquio y sin tiempo para adaptarse a la altura de Madrid -«lo he notado», dijo-, pero aún con la sonrisa que le dejó el encuentro ante Muller en la final de Estoril, el tenista gijonés no fue el Pablo Carreño al que acostumbra. No levantó el pie, como nunca lo ha hecho, pero se le vio más falto de movilidad y de buenas decisiones.

Y de eso se aprovechó el francés Benoit Paire, número 55 ATP. Un rival con una amplia variedad de golpes, con un potente revés a dos manos -más mordaz en un escenario de altura como este-, con una dejada eficiente, que practicó con bastante frecuencia ayer, que se desenvuelve con soltura sobre la tierra batida y que llevaba varios días de adaptación a la altura de la capital madrileña. Algo de lo que careció el gijonés, que no pudo entrenar en la pista. «Son condiciones diferentes las de Estoril y las de aquí. El no haber entrenador ningún día en Madrid lo he acusado. He notado la altura. No me he encontrado cómodo», se sinceraba al término del encuentro.

En 75 minutos, el contrario de Pablo Carreño demostró ser un rival batallador y capaz de desquiciar con un tenis de improvisación. Esa fue ayer la fórmula de Benoit Paire, un tenista que comenzó a jugar tenis a los seis años con su padre, que trabajaba en un club de minitenis cercano a su hogar. Sin posibilidad de entrar en el debate, el tenista forjado en la cantera del Grupo Covadonga, incómodo ayer, quedó a merced de los chispazos del talento del francés para caer finalmente por 6-3 y 6-4.

Los precedentes, sin embargo, eran positivos. Los dos últimos enfrentamientos, en el Abierto de Estados Unidos en 2014 y en Estoril el año pasado, se habían decantado del lado del asturiano. Pero ayer la chistera de Carreño pareció vacía de trucos mágicos tras la agotadora, y éxitosa, última semana y la falta de trabajo en altura. A su servicio le faltó filo. Y a sus pasos, firmeza.

Para Carreño, sin embargo, no fue una sorpresa: supo de la dificultad en cuanto conoció el nombre del rival, un tenista que no le dio ritmo y le impidió encontrar seguridades. Benoit Paire insistió con su arma, las dejadas, lo que rompió una y otra vez los intercambios de forma constante y sembró de dudas al gijonés, que intentó desengrasar su juego, pero que incluso acabó cediendo su saque en tres ocasiones. Paire, en cambio, salvó nueve oportunidades de diez y acabó llevándose la victoria.

Su derrota ante el francés puede catalogarse como accidente, ya que en los demás torneos en que ha participado ha estado sobresaliente. Sus próximos retos ya tienen nombre: Roma y Roland Garros. «Ahora me voy a casa a descansar, cuidarme y mejorar de los problemas físicos que tengo», explicó.

Los españoles, sin suerte

No fue la única derrota de los tenistas españoles en el recinto de la Caja Mágica. Bautista cayó en su debut ante Ivo Karlovic en un partido que se decidió en tres desempates: 7-6 (4), 6-7 (9) y 7-6 (7). Almagro siguió, pero Albert Ramos y Tommy Robredo cayeron. El murciano ganó el primer duelo entre españoles del cuadro masculino al imponerse a Robredo en tres sets (6-3, 3-6 y 6-0). Y Ramos cayó eliminado ante Diego Schwartzman por 6-1 y 6-3.