Rafa Nadal barre a Kyrgios y se mete en cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafael Nadal apartó de su camino al australiano Nick Kyrgios al vencerle de una forma contundente, por 6-3 y 6-1 en 71 minutos, para situarse en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

Esta victoria coloca a Nadal a un solo triunfo de lograr el primer puesto en la lista Carrera de Campeones, sobrepasando a Roger Federer. De vencer al belga David Goffin, su próximo rival, Nadal superaría al suizo, campeón esta temporada del Abierto de Australia, Indian Wells y Miami.

«Las condiciones eran mejores para jugar tenis, hacía poquito viento, la pista estaba más lenta para poder controlar mejor. He dado un paso adelante, he pegado el revés muy bien, y con la derecha he puesto el freno, porque ayer cometí muchos errores», resumió Nadal tras el partido.

«Desgraciadamente casi tengo 31 años, y al día siguiente te levantas con agujetas», dijo al recordar las casi tres horas que estuvo en pista contra el italiano Fognini en su debut, pero ahora parece más rehabilitado.