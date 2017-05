Paso adelante de Nadal para meterse en semifinales

Tras barrer a Kyrgios en octavos, Rafa Nadal afirmó poder mejorar aún, jugar algo mejor, quizá dar el paso adelante que sí dio en la victoria contra David Goffin. El balear, mucho más entonado que otros días, derrotó al belga por 7-6 (3) y 6-2 en dos horas de partido.

La lluvia que por momentos cayó sobre el techo cerrado de la central del Mutua Madrid Open no ahogó el tenis de Nadal, que una vez dejadas atrás las dificultades de Fognini y la desidia de Kyrgios, completó su mejor partido en lo que va de torneo. El belga no es una piedra fácil y por méritos propios se ha convertido en uno de los mejores jugadores de esa segunda clase que está por detrás de los intocables. No es Goffin jugador de aspavientos. Sus mayores armas un juego sólido desde el fondo y un revés en el que cuando se monta es muy difícil bajarle. Con esas logro arrancarle una ocasión de rotura a Rafa en el quinto juego, pero el balear lo salvó con una derecha invertida a la línea.

En la muerte súbita salió a relucir la debilidad mental de la que hace gala Goffin en los momentos más importantes y que se aumenta cuando enfrente está el más fuerte en temas de cabeza. A Goffin perder un set así le dejó tocado, y esa doble falta con la que cedió el primer set aún sangraba cuando comenzó el segundo. Tanto fue así que a los tres juegos Rafa ya tenía la rotura en el bolsillo y pie y medio en semifinales. Manolo Santana ya parecía dar por hecho la victoria del manacorense.

Carreño si estará en Roma

El gijonés Pablo Carreño, tenista número 18 del mundo, sí estará en el Masters 1.000 de Roma, pese a la dudas que le generó sus problemas en los isquios en Madrid. Carreño debutará contra el francés Gilles Simon (32 ATP), con el que ha sumado dos derrotas y una victoria en sus tres enfrentamientos.