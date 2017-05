«Es una gran satisfacción lograr el título regional»

David Álvarez (Gijón, 1969) es desde la pasada semana el nuevo campeón de Asturias de tenis en la categoría de +45. Este exfutbolista del Marino y del Ceares y agente de la Policía Nacional de profesión, comenzó a practicar esta disciplina hace nueve años, prácticamente cuando se hizo socio del Santa Olaya. Hace seis comenzó a competir. Y ahora forma parte de su equipo de veteranos y ha convertido este deporte en su nueva pasión.

¿Cómo comenzó a practicar el tenis?

Cuando me hice socio buscaba una actividad en la que me encontrase cómodo. El tenis fue un deporte que siempre me atrajo y comencé a practicarlo con mi pareja, que ya jugaba. Y de eso hace nueve años. Siempre estuve bien físicamente desde mi época como futbolista y pensé que se me daría bien. Me preocupé por dar clases y busqué un profesor.

El olayista participará a finales de este mes en el Nacional que se celebrará en Gerona

¿Le resultó muy duro conseguir el título?

En cualquier competición hay nivel. En semifinales tuve que jugar con mi compañero del Santa Olaya Luis Fernando Ruiz, que era el campeón regional y del máster de veteranos. Ese partido me costó mucho. En la final, me enfrenté a Marcos Fanjul, del Tenis Oviedo, que, curiosamente, también fue futbolista. Fue un partido muy duro porque físicamente los dos estábamos muy bien, aunque logré imponerme por 6-2 y 6-3.

¿Qué significa para usted este éxito?

Sobre todo, una gran satisfacción. La verdad es que no me lo esperaba. Siempre tuve mucha ilusión por lo que hice en el deporte y también profesionalmente. Me gusta mejorar. Por eso, cuando consigues un éxito como este, supone una satisfacción muy grande, sobre todo también por la gente que te ayuda.

¿La clave es la mejora constante?

Llevo cinco años entrenándome con Eugenio Cañedo, que es de lo mejor. Yo no tengo la técnica de escuela de los jugadores que comienzan de jóvenes y lo tengo suplir basando mi juego más en el aspecto físico. En ese sentido, desde hace dos temporadas también me preparo físicamente con David Fernández y lo he notado increíble. A estas edades esto se nota mucho.

¿Jugar a su nivel requiere una gran dedicación?

Me entreno casi todos los días. Unos días hago sesiones de preparación física y otros trabajo en la cancha.

¿El tenis tiene un hueco más importante en el Santa Olaya?

Sentimos el apoyo de la junta directiva, como por ejemplo con la construcción de las pistas cubiertas, que han sido fundamentales que subiera el nivel del tenis en el Santa Olaya, donde antes muchos días no podíamos jugar por la meteorología.

¿Cuál será su próximo torneo?

El próximo 27 de mayo participaré en el Nacional +45 en Gerona. Jugaré con Luis Fernández Ruiz en dobles e intentaremos llegar a las semifinales. También participaré en individual.