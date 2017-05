Bautista impide un nuevo duelo del gijonés Pablo Carreño contra Djokovic

Pablo Carreño sufrió el carácter batallador de Roberto Bautista y se despidió del Foro Itálico, escenario del Másters 1.000 de Roma, al verse obligado a dar su brazo a torcer tras dos horas y 38 minutos de un igualado duelo resuelto en el tercer set. El gijonés llegó a generar hasta seis ocasiones para romper el servicio de su adversario en la manga definitiva, en la que no logró inclinar la balanza a su favor.

«Fue una moneda al aire que, por suerte, ha caído de mi lado», reconoció Bautista para definir el set decisivo de un duelo extenuante, compuesto por juegos muy largos, que desembocó en el mejor resultado de la carrera del castellonense en la capital italiana. «Ha sido un partido durísimo, tal como esperaba. Pablo (Carreño) es un jugador sin fisuras, que ha empezado mejor que yo, y el 'tie break' se me ha escapado por muy poco», analizó el actual número 20 de la ATP, que derrotó a su inmediato perseguidor en el ránking y le negó un nuevo enfrentamiento con Novak Djokovic, al que puso en muchos apuros sobre la arcilla de Montecarlo el pasado mes de abril.

El tenista forjado en el Grupo Covadonga, que no pudo contrarrestar el dominio de Bautista en el segundo set tras adjudicarse una primera manga pareja, no podrá reeditar ese choque librado con el serbio en Montecarlo sobre el polvo de ladrillo romano y ve frenado su paso a las puertas de los octavos de final del torneo. Su compañero en el equipo español de Copa Davis, campeón este año en Chennai, buscará su tercera victoria de la semana en Roma. «Mi ambición no termina aquí», indicó esperanzado en poder repetir el triunfo sobre el número 2 del ránking ATP que consiguió en Shangai.

Nadal avanza sin desgaste

No de la forma que a él le hubiera gustado, pero Rafa Nadal ya suma 50 victorias en Roma tras la retirada por lesión de Nico Almagro. El murciano dijo basta a los tres juegos, cuando el marcador ya reflejaba un 3-0 a favor del balear. Una lesión en la rodilla izquierda fue el motivo.

El balear avanza sin desgastarse a octavos de final, donde espera al vencedor del duelo entre el estadounidense Jack Sock y el checo Jiri Vesely. Nadal, que tras la retirada de Almagro se quedó con ganas de más tenis, apuró los minutos de pista y se entrenó un rato sobre el sofocante calor de Roma, donde busca el cuarto título consecutivo de la temporada y su octavo entorchado en la capital italiana. Su triunfo sobre Almagro es el decimoquinto en los duelos entre ambos. Solo una vez cedió el manacorí ante el murciano, en Barcelona durante 2014.