Carreño suma el centenar de victorias

Pablo Carreño salió ayer vencedor, en su compromiso de treintaidosavos de final en Roland Garros, de un duelo en el que su rival, un profesional japonés, pero nacido en la ciudad de Nueva York, sin apenas grandes resultados, se fue diluyendo, alejándose de su inicial puesta en escena según fueron pasando los minutos.

Al tenista gijonés por momentos le resbaló alguna gota de sudor por el rostro. Pero solo la temperatura en París lo podía explicar porque su rival ayer, Taro Daniel, apenas apretó a Pablo Carreño, al que se le vio suelto, alejado de los grilletes del cansancio inicial de la temporada, con buenas piernas y mejores sensaciones, lo que se tradujo en su victoria número cien en el circuito. «No creo que muchos lleguen a esta cifra. Ojalá siga sumando», dijo el tenista. «Voy creciendo poco a poco. En ningún momento me he quedado estancado. Me veo con posibilidades de seguir creciendo», hizo hincapié.

Sobre la tierra batida de Roland Garros, Carreño impuso su seguridad frente al japonés Taro Daniel para ganar por 7-5, 6-4, 4-6 y 6-0 en dos horas y 41 minutos. El tenista forjado en las instalaciones del Grupo Covadonga, vigésimo favorito y número 21 del mundo, logró de esta manera, por primera vez, el billete para la tercera ronda de Roland Garros, donde ya le espera el búlgaro Grigor Dimitrov, número 13 del ránking ATP, que hace gala de un buen revés, pero que se desenvuelve mejor en pistas duras y en el césped que sobre la tierra de París.

«Es uno de los mejores jugadores. Es muy bueno. Lleva años ahí, está consolidado. Estos son los partidos que tengo que jugar ahora, que son bonitos y que van a marcar mi nivel», reconoció el gijonés, que adelanta un duelo «complicado». «Ha ganado los dos partidos en tres sets. Pienso que no siendo favorito tengo opciones para ganar. Si sigo haciendo mi juego, domino y soy agresivo puedo ganar a cualquiera», insistió.

Carreño mantiene su buena trayectoria. Primero, su victoria en el Torneo 250 ATP de Estoril. Después, la final de Río de Janeiro y las semifinales del ATP 1.000 de Indian Wells, de Sao Paulo y de Buenos Aires. Y, ya en París, su triunfo ante el alemán Florian Mayer. Ayer bastaron su buen rendimiento en la red, con un porcentaje de acierto del 76%, y quince puntos logrados en saques directos para catapultar al tenista gijonés.

Nadal, fácil

Por su parte, el acceso a tercera ronda fue un paseo para Rafael Nadal. El español mostró frente al holandés Robin Haase, 46 del ránking, que su nivel está a punto para su décima Copa de los Mosqueteros. En una hora y 49 minutos, se deshizo de su rival por 6-1, 6-4 y 6-3.