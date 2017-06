Almagro se rompe y se despide llorando de Roland Garros

Juan Martín del Potro avanzó ayer a la tercera ronda de Roland Garros tras el abandono de Nicolás Almagro, que se lesionó en la rodilla izquierda, rompiendo a llorar a continuación, por lo que fue consolado por el argentino. En el momento de la retirada del jugador murciano, el marcador estaba igualado, con 6-3 para Del Potro en el primer set, 3-6 y 1-1. «Si hay alguien que entiende de esos malos momentos puedo ser yo. No se lo deseo a nadie. La tristeza que tenía era muy grande y a mí me hizo mal», señaló Del Potro en rueda de prensa. Por otra parte, el gijonés Pablo Carreños, que ayer se tenía que haber estrenado en la competición de dobles, no pudo hacerlo por la lesión de su compañero Guillermo García López. Hoy le espera el búlgaro Grigor Dimitrov.