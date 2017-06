Carreño busca sitio en el Olimpo

Pablo Carreño y Rafa Nadal disputarán hoy (16 horas, Eurosport) un duelo que puede calificarse de fraticida por la enorme amistad que profesan ambos jugadores.

El mallorquín y el gijonés se entrenaron en muchas ocasiones en tierras baleares y hasta han conquistado juntos un torneo en dobles: en 2016 en Pekín. El manacorí siempre ha dicho que Carreño «es el futuro del tenis español», mientras que el asturiano, que le tuvo como ídolo en su adolescencia, repite una y otra vez que «Rafa es el mejor jugador de la historia en tierra batida». Esta tarde afrontarán su cuarto enfrentamiento en el circuito mundial. Cabe recordar que en 2015, en Río de Janeiro, el gijonés perdió por 7-5 y 6-3, mientras que en 2016 cayó en Doha, por 6-7 (5), 6-3 y 6-1, y en Río, por 6-1 y 6-4.

Nadal, en un año en el que muestra una clara recuperación, tendrá enfrente al mejor Pablo Carreño, que tras las victorias ante el alemán Florian Mayer, el japonés Taro Daniel, el búlgaro Grigor Dimitrov y el canadiense Milos Raonic ha dado un salto al puesto 17 del ránking mundial, a solo cinco puntos de Lucas Pouille. Su trayectoria en Paría le permite sumar 315 para totalizar 2360, aunque la clasificación se hará oficial el próximo lunes tras la conclusión de este Grand Slam.

La confianza de Carreño es máxima tras la victoria ante Raonic. «He jugado el mejor partido de mi vida». Respeta mucho a Nadal y no solo como jugador de tenis, «porque es es buen amigo y será un partido particular y especial en el que trataré de disfrutar al máximo».

«Creo en mis opciones. Estoy jugando bien y confío en mi capacidad en los próximos partidos. Voy a terminar con mi mejor ránking. Hemos trabajado mucho estas dos últimas temporadas y estamos recogiendo ahora los frutos», añadió.

Carreño además aprobó la asignatura que tenía pendiente de ganar un 'top 10' en un gran torneo. «Es un sueño de niño ganar en cinco set tras cuatro horas y media de partido. Ha sido duro, he sufrido mucho, pero al mismo tiempo me ha encantado», confiesa.

Asimismo, ve clara su progresión, «porque evoluciono, las cosas van saliendo, ganó a jugadores muy buenos, me voy ganando el respeto, el carisma que esos rivales ya tienen. Las cosas no llegan por casualidad y no se van por casualidad. Voy a trabajar de la misma manera, con la misma ambición».

Todo ello resume el gran momento de Carreño que, con toda seguridad, saldrá hoy a la pista central de Roland Garros, la de las grandes ocasiones, con la intención de no decepcionar, pero sobre todo de vaciarse ante el que fue el espejo ante el que se miró desde niño. Será el partido entre los dos mejores tenistas españoles del momento. Al menos la clasificación mundial así lo refleja de forma muy clara.

Hoy no será un día cualquiera en Gijón. A buen seguro que serán muchos los televisores que sigan el partido en la ciudad, aunque de forma especial se viviará con gran intensidad en el Grupo Covadonga. En el club donde se forjó Pablo Carreño está preparada una gran pantalla y los niños de la escuela grupista se reunirán para animarle, algo que ya hicieron ayer para desearle suerte a su gran referente.