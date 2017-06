Más allá de la lesión, más allá de la frustración que trae consigo la derrota, Pablo Carreño abandona Roland Garros orgulloso del crecimiento como jugador que ha experimentado en la cita parisina. «Tengo que estar feliz por mi nivel de juego, he hecho un buen tenis», destaca el gijonés, satisfecho de haber subido varios peldaños en el escalafón de su confianza. «Creo en mí mismo más que antes de empezar el torneo, sé que puedo hacer cosas importantes», profundiza.

El futuro alberga muchas ilusiones para el grupista, esperanzado en seguir creciendo. «He afrontado momentos durísimos y los he solventado», subraya, convencido de que el partido ante Raonic puede marcar un punto de inflexión. «Me dará una experiencia que me va ayudar en próximos partidos», prosigue. Respecto al partido ante Nadal, el tenista del Grupo Covadonga admite que intentó ser agresivo en su juego como receta para hacerle frente. Sin embargo, su falta de efectividad con el servicio le dejó casi sin opciones. «Si no ganas tu servicio es difícilvencer a Rafa. No puedo decir mucho más porque el partido ha sido muy corto», admite mientras se lamenta de los errores que acumuló antes de la retirada.