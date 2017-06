Rafael Nadal se mostraba feliz por su pase a las semifinales de Roland Garros, pero triste por haberlo hecho a causa de la retirada de Pablo Carreño. «No es la mejor manera de ganar a un amigo. Pablo ha jugado un gran Roland Garros. Está en una posición privilegiada en la 'Race' para terminar el año entre los ocho o diez mejores», afirmó el balear, que desveló el diálogo que mantuvo con el gijonés después de que éste decidiera abandonar. «Sintió algo en el abdominal con un saque abierto», explicó el manacorí, que expresó su confianza en que la molestia de Carreño no vaya más allá de un susto. «No creo que sea grave porque ha parado a tiempo», añadió Nadal, que pasó por una experiencia similar hace ocho años en el Masters 1000 de Montreal. «Tenía una rotura de seis milímetros. Luego seguí jugando de forma estúpida y acabé el US Open con una rotura de 27 milímetros», lamentó el balear, que se medirá mañana a Dominic Thiem por una plaza en la final del domingo: «Pega extremadamente duro a la pelota. Sé que no le tengo que permitir golpear desde posiciones cómodas, que es exactamente lo que pasó en Roma. Está llamado a ganar Roland Garros y espero que no sea este año».