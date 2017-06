Historia viva de Francia

Rafa Nadal es uno de los deportistas más importantes de la historia de Francia. No nació allí, pero el de Manacor ha conseguido sobre suelo parisino lo que no había hecho nadie, vencer diez veces en Roland Garros. Cochet y Lacoste, junto a los otros dos mosqueteros (Brugnon y Borotrá), tenían, hasta el año pasado, estatuas en el patio de los Mosqueteros. ¿Cómo no iba a tener una Nadal? El presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, confirmó antes del comienzo del torneo que se levantaría una estatua a la altura de su leyenda. «Es un monstruo», aseguró Giudicelli.

El torneo tuvo un gesto precioso al darle una réplica de la copa a tamaño real con la inscripción 'Décima Rafael Nadal', entregada, además, por uno de los grandes artífices de todas las victorias del balear: su tío Toni. El balear es el primer tenista con este honor, ya que los campeones normalmente reciben una réplica de la copa más pequeña que la real, que siempre permanece en el torneo.

A la fiesta le acompañó un mosaico en la Philippe Chatrier. El público 'dibujó' con cartulinas el número 10, un 'bravo Rafa' y la imagen de la Copa de los Mosqueteros.