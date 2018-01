Open de Australia Carreño acaba con su sequía tras vencer a Kubler en Melbourne Carreño, durante un instante de su partido ante Kubler. / EFE El gijonés, que sale esta semana del top 10, ganó al tenista local en su 50 triunfo en pista dura y se enfrentará en segunda ronda al francés Simon J. L. CALLEJA GIJÓN. Martes, 16 enero 2018, 02:57

Pablo Carreño alcanzó la segunda ronda del Open de Australia tras doblegar al australiano Jason Kubler, por 7-6, 4-6, 7-5 y 6-1 en tres horas y 31 minutos. De esta forma, el gijonés, décimo favorito del torneo, rompe su mala racha desde el Open USA en la que solo ha logrado una victoria en siete encuentros.

Pero el triunfo de ayer tiene un significado muy especial, porque supone el número 50 en pista dura. Carreño comentó que «es una buena cifra, pero no me acuerdo de todos, aunque el que conseguí ante Cuevas en Indian Wells fue importante». En cuanto al duelo ante Kubler, el jugador forjado en el Grupo Covadonga obtuvo una victoria muy trabajada, sobre todo tras ceder el segundo set, aunque después de imponerse en el tercero, ganó con facilidad el cuarto en apenas veinte minutos. «Al principio no jugué bien, pero hacia la mitad del tercer set empecé hacerlo mejor», comentó desde Melbourne a EL COMERCIO.

Lo más destacado para el gijonés fue la actitud, «ya que me mantuve en una dinámica muy positiva luchando hasta el final». El 'raqueta' asturiano reconoce que «siempre es difícil el primer partido en un Grand Slam, aunque se trate de un jugador invitado que sabía que jugaba muy bien», aunque lo más destacado en su opinión es que «rompí la mala racha de resultados desde el Open USA, ya que desde entonces solo gané a Pella en Viena».

Carreño se enfrentará ahora en segunda ronda al francés Gilles Simon (57 ATP), que se impuso ayer al rumano Marius Copil (92 ATP), por 7-5, 6-4 y 6-3.

Cabe resaltar que el gijonés salió esta semana del 'top ten' debido a que le restaron los 90 puntos que defende ahora en Melbourne, aunque al vencer a Kubler recuperó 45. Así las cosas, Kevin Anderson es el número diez del mundo tras caer recientemente contra Bautista, pero ayer perdió contra pronóstico ante el británico Kyle Edmund, por 6-7 (4-7), 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4, por lo que Carreño si logra un nuevo triunfo podría meterse de nuevo entre los diez primeros del ránking ATP. Lo que está claro es que el asturiano ha recuperado las buenas sensaciones.

Victoria de Nadal

Rafael Nadal despejó las dudas sobre su rodilla al ganar por un triple 6-1 al dominicano Víctor Estrella. El número 1 del mundo jugará contra el argentino Leo Mayer en segunda ronda.