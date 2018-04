TENIS | CONDE DE GODÓ Carreño aguanta el tipo ante Adrian Mannarino El francés dispuso de tres bolas de partido ante el gijonés, que hoy se enfrentará a Dimitrov en los cuartos E. ALONSO GIJÓN. Viernes, 27 abril 2018, 00:10

Pablo Carreño sigue trabajando para ser aquel tenista que no levantaba el pie, con movilidad, buenas decisiones y un buen estado físico. Un camino no exento de piedas y dificultades. El gijonés, poco a poco, lo está logrando. Pero, en cualquier caso, su calidad y buen tenis fueron suficientes ayer para doblegar, no sin esfuerzo, en el duelo de octavos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo conde de Godó, al superar al francés Adrian Mannarino (6-2, 4-6 y 7-6).

El francés, en un partido agónico, pleno de alternativas y que se prolongó durante dos horas y 38 minutos, dispuso de tres bolas de partido, pero las desaprovechó. Y ahí, poco a poco, surgió el mejor Carreño, número once del ránking mundial, para reorientar el marcador.

El gijonés empezó con buenas sensaciones el primer set, que se llevó tras quebrar el servicio del galo en dos ocasiones. Pero, lejos de hundirse, Mannarino, número 27 del mundo, se sobrepuso a su mal inicio y se aprovechó de las dudas de Carreño en el saque para llevarse el segundo set.

En la tercera manga, el español encadenó dos roturas en el cuarto y el sexto juegos que parecían decidir el duelo con un 5-3 a favor. Pero, en el noveno juego, Carreño dejó escapar tres bolas de partido y permitió que Mannarino le quebrara el saque e igualara el duelo, que se decidió en el desempate, después de un duodécimo juego maratoniano en el que el francés, con servicio a favor, desaprovechó otras tres bolas para avanzar a cuartos de final. En la muerte súbita, el tenista forjado en el Grupo dejó escapar la cuarta bola de partido, pero en la quinta fue la vencida para cerrar el duelo con un parcial final de 8-6.

Carreño se enfrentará hoy, en la antepenúltima ronda, al búlgaro Grigor Dimitrov, número cinco y segundo favorito del torneo, que ayer también sufrió para derrotar al tunecino Marek Jaziri en otro partido agónico.

Nadal, arrollador

Por su parte, Rafael Nadal aplastó a a García-López en octavos de final 6-1 y 6-3) y aumenta su marca frente a jugadores españoles. Le espera Martin Klizan, verdugo de Djokovic en cuartos.