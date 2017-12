Tenis Carreño: «Ojalá mantenga este 'top ten' la próxima temporada» El tenista gijonés aprovecha esta pretemporada para ultimar su puesta a punto física, pero también para pulir ciertos aspectos de su juego EFE Domingo, 3 diciembre 2017, 18:25

El tenista Pablo Carreño, señaló a Efe que desea al menos repetir clasificación la próxima temporada y acabar entre los diez primeros del mundo, aunque reconoció que será una labor complicada.

"De momento toca trabajar duro y preparar la próxima temporada para ver cómo la empezamos. A nivel de ránking ojalá mantenga este 'top ten'. Sé que es muy complicado pero... ¿por qué no?", se preguntó.

El jugador asturiano, que hizo estas declaraciones durante la primera edición de la Fiesta del Tenis, señaló que aprovecha esta pretemporada para ultimar su puesta a punto física, pero también para pulir ciertos aspectos de su juego.

"Llevo casi una semana de pretemporada probando cositas, porque si quieres mejorar debes cambiar algunos aspectos para tratar de que la próxima temporada salga al menos igual de bien que la anterior",insistió.

"Estoy intentando mejorar cosas en el saque, porque todavía hay pequeños detalles que me pueden dar un plus que quizás me falta en algún partido y también estoy trabajando mucho la forma física y más tarde ya iré metiendo más tenis. De momento toca 'currar' muy duro en esta pretemporada", agregó.

Carreño acabó la temporada como décimo jugador mundial -el mejor ránking de su carrera- y alcanzó las semifinales del Abierto de Estados Unidos. El asturiano reconoció que la pasada campaña estuvo marcada por las numerosas lesiones de jugadores importantes.

"Ha habido muchos lesionados, pero eso es algo que forma parte del tenis. Yo también he estado varios meses lesionado", agregó Carreño.

También avanzó su calendario para esta primera mitad de la próxima temporada al señalar que empezará en Doha y continuará en Australia.

"Después haré la gira sudamericana. Ojalá que me convoquen para la eliminatoria de Copa Davis ante Gran Bretaña que se juega en Marbella, y después a Indian Wells y Miami. Luego llega la temporada de tierra, en la que como siempre tenemos que estar a tope", dijo.