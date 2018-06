TENIS Carreño cae por sorpresa ante el italiano Cecchinato El jugador gijonés, al que le perjudicó la lluvia en Roland Garros, se quedó a las puertas de los cuartos de final que jugó el año pasado J. L. C. GIJÓN. Sábado, 2 junio 2018, 00:12

Pablo Carreño quedó apeado en la tercera ronda en Roland Garros al caer de forma inesperada ante el italiano Marco Cecchinato (72 ATP) por 2-6, 7-6 (7-5), 6-3 y 6-1. El tenista gijonés, cuartofinalista en 2017, cuando abandonó por problemas físicos contra Nadal, llegó después hasta semifinales en el Open USA, en la que fue su mejor actuación en un Grand Slam.

El jugador forjado en el Grupo Covadonga reconoció ayer que su rival fue mejor e hizo referencia a las condiciones especiales a causa de la lluvia. «En el primer set comencé bien, siendo agresivo, pero, a partir de ahí, empezó a jugar mejor, sin fallos. Las condiciones fueron duras, con el agua la pelota era muy pesada y me costaba mucho. A veces lo intentas pero no encuentras el camino», subrayó.

Cecchinato dio la sorpresa de la jornada tras remontar una primera manga adversa, con mucha solidez y confianza en su juego.

Pablo Carreño, jugador número once del mundo, hará ahora un parón de casi un mes, ya que no volverá hasta el torneo de Wimbledon, en el que no pudo actuar el año pasado tras lesionarse en la tierra de París.